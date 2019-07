Balogh nem tudja tovább irányítani a csapatot, új edző az UTC-nél

Örültek. Várhatóan ennél keményebb szezon vár az UTC labdarúgóira a következő idényben. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

Nehezen indult az UTC idénye, ám végül nem kellett izgulnia a bennmaradás miatt a klubnak, amely 30 pontot gyűjtve a 11. helyen végzett az előző idényben. Az első hat bajnokiját ugyan egyaránt elveszítette a gárda, de az őszi idény hajrájában egy ötmeccses ve­retlenségi szériát produkáltak Valach Péterék, amivel sikerült stabilizálni helyüket a téli szünetre. Az idény második fe­­lében ugyan csak 13 pontot gyűjtött a csapat, de mindez már elég volt ahhoz, hogy ne kelljen izgulni a szezon végén az UTC-nél.A megkezdett munkát azonban nem tudja folytatni a csapat játékos-edzője, a korábban a Puskás Akadémiában is meg­­fordult Balogh Dávid, aki jo­­gi egyetemi tanulmányainak befejezésére készül a következő évben, ám várhatóan játékosként marad a klubnál.– A megyei I. osztályba ne­veztünk, az edzőkérdést illető­en pedig Kiss Máté veszi át a csapat irányítását – árulta el lapunknak Pálfy Zoltán, az UTC ügyvezetője.– Szeretnénk persze folytatni azt, amit tavaly is mutattunk a bajnokság során. Ha én lennék az edző, akkor azt mondanám, érezzük jól magunkat, de komolyra fordítva: célunk, hogy az első tíz csapat között végezzünk, bár tudjuk, hogy a ligába fentről és lentről érkező csapatoknak köszönhetően va­lószínűleg komolyabb szezon vár ránk, mint az előző években – nyilatkozta a tervekkel kapcsolatban.A csapat kerete alakulhat a nyáron, akadnak távozók is, ám nagyon képlékeny még, mi­­lyen összetételű csapattal vághat neki a következő bajnokság az UTC.Az viszont biztos, hogy a sok kritikát kapott Kertész utcai lé­tesítményt a továbbiakban sem tudják fejleszteni, bár szándék lenne rá.– Mi is tisztában vagyunk az­­zal, hogy milyenek a körül­mé­nyek, de önerőből más tulajdonát nem akarjuk fejleszteni, csak a szükséges munkákat vé­gezzük el. Egyvalamit viszont folyamatosan fejlesztünk: a pálinkafáinkat – zárta Pálfy Zoltán.