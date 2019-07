Büszkén állta a pofonokat Olasz Anna

Van oka a mosolyra. Olasz Anna szerint reális céllá vált az újabb vb-érem. FOTÓ: DERENCSÉNYI ISTVÁN

– Igen, van itt még más is, ami miatt pozitív lehetek. Például a végeredmény, ugyanis én végeztem a legjobb helyen azok közül, akik ott lehetnek majd a pótkvalifikációs versenyen. Ott tizenöten juthatnak ki az olimpiára, így a képzeletbeli első helyem sok erőt ad. Nem csak ebből indulok ki, amikor azt mondom: a következő szezonra nyugodtan kezdhetem majd úgy a felkészülést, hogy az olimpiára kell időzíteni a csúcsformát.– A teljesítményemre, hiszen közelebb voltam az első helyezetthez, mint két éve, amikor nyolcadik lettem a világbajnokságon. A helyezésem csak azért nem annyira jó, mint ak­­kor volt, mert őrült hajrát ho­­zott a verseny. Szinte végig az olimpiai bajnok mellett úsztam, neki épphogy sikerült a kva­­lifikáció. Bizonyítottam ma­­gamnak, hogy az elejétől a vé­­géig ott tudok lenni az élmezőnyben, bármi történt, tartot­tam a lépést a legnagyobb ne­vekkel.– Egész jól kikerültem a ve­rekedéseket, de a monoklim is árulkodó, minden bunyót nem tudtam megúszni. Az a típus vagyok, aki magától senkire sem mér ütéseket, de most büszke vagyok arra, hogy kicsit ag­­resszívabb tudtam lenni, és nem hagytam magam, amikor valaki lelökött a lábvizemről. Büszkén álltam a pofonokat, hiszen láttam, a formámmal nincs gond, jó ideig az ötödik helyen úsztam.– Igen, de csak most, hogy a teljesítményem után reális céllá vált az éremszerzés 25 kilométeren. Ennek mentális tényezője is van, hiszen nem kesergek és nem agyalok az elmaradt olimpiai kvalifiká­ción. Van bennem egy bizonyos fokú elégedettség, a koncentrációmnak ez csak jót tesz. A vb előtt egyáltalán nem gondolkodtam a maratoni szám éremesélyein, csak az olimpiai távra fókuszáltam. A formám jó, és mások sem lesznek sokkal fáradtabbak, hiszen hozzám hasonlóan a legnagyobb nevek közül is többen vállalták, hogy minden számban indulnak a vi­lágbajnokságon.– Érdekes lesz, hiszen a váltóversenyben reális célkitűzés a pontszerző hely, 5 kilométeren pedig még sosem versenyeztem egyéniben, kirándulás lesz számomra. Mindezt an­­nak tudatában teszem, hogy jól megy a versenyzés. A vb hátralévő megmérettetésein ez a tény lesz a legfontosabb számomra.