Élesedik a helyzet az NB III-ban

A tavasz folyamán először léphet úgy pályára a Szeged-GA, hogy a csapat nevével kezdődik a tabella. Érdekesség, hogy éppen a Kecskemét elleni idegenbeli 3–3 volt az, ami után lecsúszott az első helyről a gárda: van tehát miért visszavágni.



– Ellenfelünk nagyon sokat javult, nem az a csapat, amelyik a bajnokság elején volt. A saját utunkat kell járnunk, kemény meccsre számítok, küzdenünk kell minden labdáért – mondta a klub honlapján Joao Janeiro, a Szeged-GA edzője.



A SZEOL SC ismét úgy várhatja ellenfelét, mint az odavágó alkalmával: a dabasiak ezúttal is egy rossz sorozatból érkeznek a kék-feketék elleni mérkőzésre.



– Nem tartom ezt mérvadónak, hiszen a ligában mindenki botladozik. Felszabadult játékot várok a csapatomtól, megpróbáljuk átmenteni a múlt heti formánkat. Mindezzel együtt is helyén kell kezelnünk a taksonyi győzelmünket – nyilatkozta Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője, aki várhatóan minden kerettagjára számíthat.

A Makó fontos meccset húzott be legutóbb Szekszárdon, és utol is érheti riválisát pontszámban, ha újabb győzelmet szerezne.



– A küzdelmes játéknak kedvezhet az időjárás, ebben a bajnokságban aki először gólt szerez, az valószínűleg nem kap ki. Nem szabad kinyílnunk, ellenfelünk valamennyire nyugodtabban játszhat, nekünk a hátralévő meccsek felét meg kellene nyernünk, de nem szabad görcsösen futballoznunk – mondta Magyar György, a Makói FC játékos-edzője, aki várhatóan Busa Bence játékára nem számíthat vasárnap.



A HFC-re 18 órától villanyfényes meccs vár a Dunaújváros otthonában.



– Valószínűleg össze tudjuk drótozni a védelmet, onnantól felfelé viszont az önbizalommal akadnak gondjaink. Hiába vezetjük tisztán a kapusra a labdát, nem éltünk ezzel, így nehéz nyerni. Mindettől függetlenül meglepetésre készülünk – mondta Szűcs Róbert, a HFC edzője.