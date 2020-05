A döbbenet levele

Szeged napja alkalmából Szeged sportjáért elismeréseket kaptak összesen négyen. Sorozatunkban a díjazottakkal beszélgetünk, elsőként a profi ökölvívó Kis Mátéval.

A Szeged BC ökölvívója, Kis Máté (26) 2019-ben három profi mérkőzést vívott, mind a hármat megnyerte, így a hivatásos karrierjében immár 18 mérkőzésen 16-szor nyert, kétszer pedig döntetlent ért el. Ezalatt eljutott a WBO interkontinentális bajnoka címig is nagy középsúlyban, illetve félnehézsúlyban magyar bajnok.

A Szeged napja által a város sportjáért átadott elismerések közül ezúttal ő is megkapta a férfi kategória díját.

– Hihetetlen érzés volt, amikor rádöbbentem, mit is jelent ez az elismerés – mondta Kis Máté. – Postai úton kaptam meg az értesítést a polgármester aláírásával, hivatalos levél volt, így nem is tudtam rá felkészülni. Kinyitottam, elolvastam, és ledöbbentem. Utána gyorsan megosztottam az örömömet a feleségemmel és az edzőmmel, Gál Lászlóval, velük közöltem szinte azonnal a fantasztikus hírt. Nagyon jó érzés, hogy Szeged figyelemmel követte és elismerte a sportteljesítményemet. Nagyon boldog napokat élek meg, hiszen megszületett a gyermekem, ez is hatalmas dolog az életemben.

Kis Máté folyamatosan készül a következő feladatokra, amikről olyan sok hír nem érkezett.

– A vírus annyira lebénította az információkat és a sportágat, hogy egyelőre semmilyen konkrét elképzelésem nincs a pályafutással kapcsolatban – nyilatkozta a bokszoló. – Ha év közben egy külföldi megkeresés jönne, amely beleillik a pályafutásomba, azt elvállalnám, de nem zárkózom el az amatőr boksztól sem. Ha lehetőséget kapok egy olimpiai kvalifikációs tornán indulásra, akkor azzal szeretnék élni. Nagy dolog lenne egyrészt képviselni az országot, másrészt olimpiai kvótáért bunyózni, netán elérni a kijutást.