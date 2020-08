A KÉSZ-St. Mihály FC a címvédő Fradi ellen küzd ma 15 órától

A Simple Liga női labdarúgó NB I. első fordulójában ma 15 órától a bajnoki címvédő Ferencváros vendége lesz a KÉSZ-St. Mihály FC együttese.

Kezdődik a Simple Liga női labdarúgó NB I, amelynek mezőnyében megtalálható a KÉSZ-St. Mihály FC csapata is. Az együttes több edzőmérkőzést is játszott, így például legyőzte az NB II.-es Soroksárt (2–0) és a Puskás FC-t (6–1), illetve döntetlent játszott (2–2) a klub U19-es férficsapatával. A klub leigazolta Győrből Sárosi Csillát és Csontos Zsanettet, a Haladástól pedig az U17-es válogatott Kiss-Lantos Hannát, míg Szil Tünde Szombathelyre igazolt.

– A keretben megtörtént változások és a nyári felkészülés alatt elvégzett munka alapján pozitívak a tapasztalataink – nyilatkozta Jenei Péter, a KÉSZ-St. Mihály FC edzője.

– Hogy ez mit mutat majd a bajnokságban, nyilván a mérkőzéseken derül ki, de optimisták vagyunk. Nyilván tudjuk, hogy hol a helyünk, de ha hozza a csapat azt, ami benne van, akkor előre tudunk lépni az előző évekhez képest. Nagy volt a mozgás minden csapatnál, és úgy gondolom, a Kelennel, a Győrrel és a Haladással leszünk versenyben a biztos bent maradásért, míg a Fradi, Diósgyőr, MTK hármas kiemelkedik a mezőnyből. Nagy változások voltak máshol is, átalakult Győrben és Szombathelyen is a csapat, a Kelennél szintén átalakult a keret.

A KÉSZ-St. Mihály FC első ellenfele rögtön a bajnoki címvédő Ferencváros lesz ma 15 órától Budapesten a Kocsis Sándor Sportközpontban.

– Más a célja a Ferencvárosnak, más a célunk nekünk – mondta Jenei. – Az első meccsről beszélünk, bármi előfordulhat. Számukra hamarosan jön a Bajnokok Ligája-szereplés, nekünk pedig jó erőfelmérő lehet abból a szempontból, hol is tartunk most. Az új játékosok könnyen beilleszkedtek, bízom benne, hogy megtaláltuk a helyüket, és hiszem, hogy erősödtünk velük, valamint azokkal a fiatalokkal is, akik felkerültek az utánpótlásból.