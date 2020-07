A következő szezonban is rendeznek MOL-PICK Szeged–PSG meccset a BL-ben

A 2020–2021-es szezonban is megmérkőzhet a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a francia sztárcsapattal, a PSG-vel, miután az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) bécsi székházában tartott sorsolásán mindkét együttest az A csoportba húzta ki az elnök, Michael Wiederer a Bajnokok Ligájában.

Mint ahogyan arról korábban már beszámoltunk, alaposan átszerveződik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítása a 2020–2021-es idénytől. Egy teljesen új márkát épít az Európai Kézilabda-szövetség, amelynek következményeként a férfimeccsek dátuma is megváltozik. Ezentúl szerdán és csütörtökön rendezik a mérkőzéseket, 19 órától és 20.45-től.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája következő idényének küzdelmei szeptember 16–17-én indulnak. A MOL-PICK Szeged elkerülte a spanyol és német bajnokot is, viszont összekerült a francia aranyérmessel, a Paris Saint-Germainnel, amelyet a csonka szezonban hatgólos hátrányból sikerült legyőzniük a Tisza-partiaknak 32–29-re az újszegedi sportcsarnokban. A tulajdonosváltáson átesett Vardar mellett a német Flensburg és a lengyel bajnok Kielce is a szegedi nyolcasba került, ahogyan a tavaly oda-vissza legyőzött norvég Elverum is. Első meccsére készülhet a MOL-PICK a portugál Porto ellen, míg Stas Skube ezúttal a fehérorosz Brest játékosaként térhet vissza Szegedre.