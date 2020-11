A Szeged-Csanád GA a nyíregyházi siker után a másik arcát mutatta

Főleg a meccs első félideje alapján jogos volt a Győr győzelme a Szeged-Csanád GA ellen a labdarúgó NB II. 18. fordulójában, ám több fegyelmezettséggel és odafigyeléssel elkerülhető lett volna a súlyos, 4–0-s vereség.

– Az első félidő összképe nagyon szomorú volt – mondta Dobos Barnabás a meccs utáni értékelésében.

– Ezek szerint nem sikerült jól a felkészülésünk erre a mérkőzésre, mindez az eredményből is látszik. Nyíregyházán nagyon jól játszottunk, nyertünk is 2–0-ra, de most valami megváltozott. A vírus általi helyzet miatt azt gondolnám, hogy fizikailag nem vagyunk a topon, de inkább mentális fáradtság jött elő. Katasztrofális hibákat követtünk el védekezésben, amit a második félidőben még tetőztünk is. Amikor pedig egy kicsit belelendültünk, megindult a játékunk, előjött a futball törvényszerűsége: nagyjából annyi helyzetünk volt, mint a Győrnek, ám amíg ott Priskin Tamás vezetésével minden összejött, addig nálunk semmi sem sikerült. Szomorúak vagyunk, a jó nyíregyházi teljesítmény után szerettünk volna ezen a mérkőzésen is pontot, pontokat szerezni.

A szakember említette, hogy az első félidő nem volt jó.

– Ez azért lehetett így, mert sokan a legegyszerűbb, alibi megoldást választották kockázat nélkül – mondta Dobos.

– A támadóink alig kaptak labdát, állandó volt a hátra passz. Ez rossz felfogás, és a szünetben ezen szerettünk volna változtatni. Valamennyire javult a folyamatos játékunk, de megint azt mondom, elképesztő gólokat kaptunk. Tudatosan egy kicsit visszahúzódtunk, hogy ne kontrázzanak le minket, hanem inkább mi kontrázzunk. És erre éppen a mi támadásunkból alakult ki az első gól. Emellett azt se felejtsük el, hogy a Szeged a Vasas elleni meccs után most is kapott egy gyorsan elvégzett szabadrúgás utáni gólt. Ez pedig valóban a megfelelő koncentráció hiánya.

Nincs mese, vasárnap 17 órától Kazincbarcikán javítani kellene.