A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat eddig elégedett az ősszel

Újoncként vágott neki az OB I-es férfi vízilabda szezonnak a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat. A SZFVCS az A csoportban hat ponttal a hatodik helyen áll. A tréner, Szabó Zoltán elégedett az eddigi teljesítménnyel, örül annak, hogy egyre több saját nevelésű fiatal kap szerepet.

– Pihenőre tért a csapat, január első hetében találkoznak legközelebb. Jól jön ez a kis szünet?

– Nagyon, nemcsak nekem, hanem a csapatnak is. Július 15-én láttunk munkához, nem sok időm volt a kikapcsolódásra, rengeteget edzettünk, így mindenki elfáradt. Én is ebbe a táborba tartozom.

– Mennyire volt elégedett az őszi teljesítménnyel?

– Úgy fogalmaztam eddig, hogy a hat pont is nagyon fontos, ez két győzelmet takar. Négy meccsen volt esélyünk nyerni, a Fradi, a Szolnok és a Miskolc egészen más kategória, ellenük nem. Végül kétszer diadalmaskodtunk, a Pécs ellen majdnem pontot szereztünk, egyedül az Újpest ellen nem volt esélyünk. Ami öröm, az a játék, ez a jövőbe vetett hitünket erősíti, ez viszont elégedettségre ad okot.

– Szegeden jó vízilabdásnak lenni, mert népes szurkolósereg előtt vívják a meccseket.

– A szezon előtt azt mondtam, hogy dobogón szeretnék végezni egy versenyszámban, a nézőszámban. Ez eddig megvalósult. Ez éppen arra bizonyíték, hogy amit csinálunk, az hiteles, ezt szeretik a nézők. Egy mondattal kitérnék az új épülő uszodára, amit nagyon várunk, és végre olyan helyen szurkolhatnak majd az emberek, ami a nézők számára is minden igényt kielégít.

– Éveket töltött el a szegedi utánpótlásban, volt a Szegedi Vízipóló Suli szakmai igazgatója. Milyen érzés szerepet adni a felnőttek között olyan fiataloknak, akik az SZVPS-ben nevelkedtek?

– Nem véletlen, hogy most többet és nagyobb szerepet kapva játszanak a szegedi fiatalok a felnőttcsapatban. Ez cél volt akkor is, amikor még az utánpótlásban tevékenykedtem. Most pedig felnőtt­edzőként saját magamnak mondtam volna ellent, hogy ha nem így csináljuk, nem így csinálom. Nálunk ez nem azt jelenti, hogy beírjuk a fiatalokat a jegyzőkönyvbe, és ülnek csak a padon és eggyel többen vagyunk. Ebben éppen az az örömteli, hogy viszonylag sokat tudnak játszani és amikor szerepet kaptak, akkor nem vallottak szégyent. Nyilvánvalóan még nagyon sok tanulnivalójuk van, de összességében természetesen jó érzés, hogy nagy számban tudnak játszani, hosszútávon is marad ez a célunk.

– Két hét pihenője lesz a csapatnak? Ilyenkor teljesen leengedhetnek a játékosok?

– Azt nagyon szeretném, ha nem is foglalkoznának a vízilabdával. Ebben az időszakban rengeteg minden fontos, ami szép és jó, itt a karácsony, ekkor mindenki foglalkozzon a családjával. Azzal mindenki tisztában van, hogy leállni teljesen nem szabad, hiszen január 6-án folytatjuk a munkát, akkor már újból mindenki a medencében tréningezik.