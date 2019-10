A Szentes otthon, a Szeged idegenben játszik

A női vízilabda OB I szombati játéknapján a Hungerit-Szentesi VK otthon vív bajnokit a BVSC-vel, míg a Szeged SZTE a III. kerület vendége lesz.

Az UVSE, a Dunaújváros, a Ferencváros és a BVSC az előző szezonban is kiemelkedett a női vízilabda OB I mezőnyéből, és biztosak lehetünk benne: ez ebben az idényben sem változik. Mind a négy csapat százszázalékos eddig, egyetlen kivétellel az összes találkozójukon sima sikert arattak.

A szabályt erősítő kivétel a Dunaújváros összecsapása volt a III. kerület ellen, ahol az újonc egy gólra volt attól, hogy bombameglepetéssel rúgja be az élvonal ajtaját. A fővárosi csapat – amelynek vezetőedzője, az egykori szentesi tréner, Lukács Dénes – kerete jól alakult, hiszen a rutinos világbajnokok (Kisteleki Dóra, Drávucz Rita, Pelle Anikó) mellé olyan tehetségeket igazolt, mint Petőváry Luca és Pap Médea. A Szeged SZTE szombaton 17 órától a fővárosiak vendége lesz, és új riválisa valószínűleg csak altatott a martfűi felkészülési tornán. Akkor a Tisza-partiak nyertek a III. kerület ellen, de most nehezebb dolguk is lehet. A Tatabánya ellen rossz játékkal is tudtak nyerni Varga Tamás tanítványai, most ennél többre lesz szükség.

A nagy csapatokat nem véletlenül hoztuk fel, hiszen a Hungerit-Szentesi VK egymás után mérkőzik velük. Szerdán a Dunaújvárostól ugyan kikaptak a Kurca-partiak (12-17), de sok gólt szereztek, ígéretesen játszottak a favorit ellen. Most újabb nehéz derbi vár Komlósi Péter együttesére: az előző szezon ezüstérmese után szombaton 16 órától a bronzérmes BVSC-t fogadják a városi sportuszodában, ahol ismét a tisztes helytállás lehet a cél.