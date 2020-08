Az utolsó helyre csúszott vissza az NB II.-ben a Szeged-Csanád GA

Bár a második félidő elejéig bírta a nyomást Debrecenben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a labdarúgó NB II. hatodik fordulójában, végül sima 3-0-s vereséget szenvedett, és a tabella utolsó helyére csúszott vissza.

Egy jól összerakott csapat, a Debreceni VSC magabiztosan, 3-0-ra legyőzte a meccs végén már zilált csapat benyomását keltő Szeged-Csanád Grosics Akadémiát a labdarúgó NB II. hatodik fordulójában. Ez a rövid lényege a mérkőzésnek.

– Az első félidőben szervezetten játszottunk, és szerettünk volna többször kijönni a kapunk elől, de azért a Debrecen ellen ez nem olyan könnyű – nyilatkozta a meccs után Dobos Barna. – Volt egy nagy ziccerünk is Germán Tamás révén, amely mint később kiderült, komoly fordulópont lehetett volna. A második félidőben fölénk kerekedett a Debrecen, amelynek az egyik legfontosabb oka, hogy több egyéni hibát követtünk el, és ezt különösen a DVSC ellen nem engedhetjük meg magunknak. Szeretném megköszönni a szurkolók biztatását, akik elkísérték a csapatot. Ez is kellett ahhoz, hogy az utolsó percig mindent beleadva küzdjünk, de ez ma erre volt elég.

Az első félidőben egy percen belül két nagy helyzete is volt a Szegednek, hiszen előbb Germán Tamás lövését védte bravúrral Zöldesi Illés, majd Dobos Áron beadásánál Oláh Gergő rúgott luftot az ötösön.

– Sajnos minden mérkőzésen van egy olyan periódus, amikor a magunk javára fordíthatnánk a mérkőzést, de hibázunk, nem figyelünk oda kellően, vagy kihagyjuk a helyzeteket, ezt pedig az ellenfél kegyetlenül megbünteti – mondta Germán Tamás, a csapat kapitánya.

– Ez történt most is, és lássuk be, ha nekünk kell az eredmény után futnunk, az nekünk nem kedvez. Azt éreztem, hogy a Debreceni VSC felőröl minket, és ahogy telt az idő, úgy vált egyre markánsabbá a fölénye, egyre jobban nyomott, és a levegőben lógott a gól. Sajnálom, hogy 3-0 lett a vége, mert ez csúnyán néz ki, és ugyan az 1-0-s vereség sem jó, de arra jobban támaszkodhattunk volna a jövő szempontjából. Nincs sok időnk, fel kell állni, mert vasárnap már megint bajnoki következik, és minél hamarabb meg kellene szerezni az első győzelmünket. Azt is látom, hogy úgy tűnik, egyre kevésbé hiszünk abban, hogy képesek vagyunk megnyerni egy mérkőzést, de muszáj megtenni az első lépést a Siófok ellen.

A Szeged-Csanád GA azon három csapat egyike a Kaposvár és a Csákvár mellett, amely még nem tudott győzni, és bizony az utolsó helyre csúszott vissza a labdarúgó NB II. tabelláján. A csapat az utóbbi három bajnokin hét gólt kapott, és egyet sem szerzett, sőt, ha idevesszük, hogy a Szentlőrinc ellen az 51. percben talált be legutóbb, így már 309 perce képtelen bevenni az ellenfelek kapuját.

A feladat adva van, innen szép felállni. De az biztos, hogy rettentően nehéz lesz. Ráadásul a csapat önbizalma nincs rendben, és bizony egy-két játékos frusztrációja is jól látszódott a debreceni televíziós közvetítésben.