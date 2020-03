Banda Árpád számára az otthon edzés nem jelent újdonságot

Banda Árpád számára az otthon készülés fogalma nem volt ismeretlen. Az viszont már sokkal jobban aggasztja a szegedi íjászt, hogy mit hoz a jövő, hiszen komoly tervei lettek volna erre a félévre, amit az olimpia elhalasztása felülír.

A koronavírus-járvány okozta helyzet a sportolók életében is nagy változást hozott, hiszen a legtöbben otthon, egyéni edzésterv szerint készülnek a valamikori folytatásra. Kivétel ez alól az íjász Banda Árpád, akinek mindennapjait ezen a téren nem borította fel a vírus.

– A téli felkészülést 90 százalékban a házon belül szoktam elvégezni. Háromméteres tá­­volságot lövök, ez a technika elmélyítésére kiváló. Márciusban már ki szoktunk menni a 70 méteres lövésekre. Így, hogy bezárkóztunk, nagy probléma nem történt, folytatom úgy, ahogy eddig, viszont ahhoz, hogy a pontszámom emelkedjen, a 70 métert is gyakorolnom kell. Szerencsére néhány alkalommal ki tudunk menni lőni, az edzésmunkám nem állt meg – mondta Banda Árpád.

A szegedi íjász számára két nemzetközi versennyel indult volna az idény, de a szlovák és a szlovén viadal is elmaradt. Várhatóan hasonló sorsra jut a kvótaszerző verseny is, hiszen Banda versenyben van az olimpiai kvalifikációt illetően, ám mivel a tokiói játékokat elhalasztották, minden bizonnyal a kvalifikációs versenyeket is ké­­sőbb rendezik meg.

Az olimpia elhalasztása azonban nem csak a versenynaptárt illetően jött rosszul számára, hiszen az előttünk álló félév során arra lett volna lehetősége, amire eddig még nem, és az időzítés is remek lett volna – ám már csak a feltételes mód él.

– Sajnálom, hogy így alakult, de ebben a helyzetben ez volt a jó döntés az olimpiai játékok kapcsán. Eddig nem sikerült kvó­­tát lőnöm, de most végeztem az Óbudai Egyetem villamosmérnöki karán, és úgy kalkuláltam, hogy ebben a fél évben csak sportolok, nem dolgozom és nem kezdek el új szakot az egyetemen. Kíváncsi voltam, hogy milyen szintre jutok ezzel, viszont most az is kérdéses, lesz-e szezonom egyáltalán – fejtette ki.

Banda Árpád így nagy döntés előtt áll: az olimpia halasztásával továbbra is ott van benne a kíváncsiság, hogy mire lenne képes akkor, ha csak az íjászattal foglalkozik, viszont csak a sportágból nem tud megélni. A Szegedi Tudományegyetemen szeretné folytatni tanulmányait, de a jövőt illetően később hoz döntést – miközben ott lebeg a szeme előtt az olimpiai kvalifikáció is.