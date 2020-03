Bíró Hanna 16 évesen lett bajnok

Idén a téli ifjúsági olimpiát is megjárta, most pedig csúcsra ért Magyarországon: Bíró Hanna 16 évesen megnyerte a négytávú összetett gyorskorcsolya országos felnőtt bajnokságot. A Tornádó Team Szeged tehetsége a pekingi ötkarikás játékokra is esélyes lehet, de most az időeredmények további javítása a legfontosabb.

A gyorskorcsolya kedvelői kí­váncsian várták a budapesti városligeti műjégpályán megrendezett, idei négytávú összetett országos felnőtt bajnokságot. A fokozott érdeklődés oka egyszerű volt: az elmúlt két év­­­ben Nagy Alexandra simán nyerte az ob-aranyakat, most viszont mindenki tudta, hogy emberére akadt. A feltörekvő rivális a Tornádó Team Szeged mindössze 16 esztendős versenyzője, Bíró Hanna volt, aki idén már megjárta az ifjúsági téli olimpiát is. Ugyan tartalékként kvalifikálta magát az ötkarikás játékokra, végül re­­­mek formája révén a középmezőnybe került, többségében idősebbek között szerepelve. Ezután betegség akadályozta a felkészülést az idei ob-ra, de így is nagy csata volt várható Nagy Alexandra és Bíró Hanna között. A szegedi reménység a pontszámításban legfontosabb, 500 méteres számban szoros győzelemmel kezdett, majd 1000 méteren szenzációs eredménnyel 4 másodperccel előzte meg riválisát, ráadásként 1500 méteren is nyert, így a 3000 méteres futam bronzérme már csak formalitás volt.

– Mivel Hanna inkább számít sprinternek, a rövidebb tá­­vokban aratott győzelmeivel és az összetett aranyéremmel kihozta a maximumot a bajnokságból – értékelt Bíró edzője, Garzó Erika. – Tanítványom úgy is kiváló időket ment, hogy a jó idő miatt vizesedett a jég a szabadtéri helyszínen. Nagyon örülök, hogy betegségéből időben felépült, majd egy ilyen szép és várva várt sikerrel tudta zárni a szezont – jegyezte meg a tréner. Bíró Hanna a következő idény­­ben sem unatkozik majd, hi­­szen három távon is megvan a korosztályos világkupa-szintideje.

– Várjuk a sorozat helyszíneinek kiírását. Nagyon szeretnénk, hogy végre Salt Lake City is ott legyen az állomások között, hiszen az a világ leg­gyorsabb pályája, így ott lehet a legjobb időket is elérni. A kö­­vetkező három évben főként azon dolgozunk, hogy Hanna a felnőtt világkupák szintidejeit is elérje. Halvány esély már látszik a pekingi olimpiára is, de prioritást a 2026-os indulás élvez. Ha tanítványom tartja az eddigi fejlődési ívet, akkor nem okozhat gondot a kvalifikáció – véli Garzó Erika.