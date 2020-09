Ez más mérkőzés lesz a St. Mihály számára

Az előző bajnokság dobogósai után ezúttal olyan csapattal játszik a St. Mihály, amellyel szemben reális esélye lehet a győzelemre. Ma 15.30-tól a Kelen SC vendégei lesznek az első pontjaikra törő szegediek.

Eddig csupa olyan ellenféllel játszott a KÉSZ-St. Mihály a női labdarúgó NB I.-ben, amely meghatározó csapata volt az előző szezonnak, és az eddigi eredmények alapján várhatóan ez erre az idényre sem változik.

Ilyen csapatok ellen természetesen a védekezésen volt a fő hangsúly a Tisza-partiak számára, a Diósgyőr ellen pedig egy kimondottan szoros meccset játszottak Savanya Csilláék, az ott mutatott játék jó alapot jelenthet a folytatásra.

Jenei Péter, a gárda vezetőedzője azt emelte ki, a mai találkozón már a játék más oldalából is többet kell nyújtania csapatának.

– Az elmúlt mérkőzésen a felkészülési időszak alatt gyakorolt dolgokból elsősorban a védekezést tudtuk élesben tesztelni, de most már helyzeteket is kell teremtenünk magunknak. Abban bízunk, ezeket jó arányban ki is tudjuk majd használni, hiszen erre mindenképp szükségünk lesz. Nem halogathatjuk tovább, pontot, pontokat kell szereznünk a mai mérkőzésen, mivel másképpen nagyon leszakadunk – tette hozzá Jenei Péter.

A bajnokságban egyébként háromhetes szünet következik, legközelebb fordulót csak szeptember utolsó hétvégéjén rendeznek, azaz négy lejátszott bajnoki után máris egy igen hosszú szünet vár a lányokra. Ennek kapcsán a St. Mihály trénere elmondta, nem tartja szerencsésnek, hogy ekkora kieséssel kell számolniuk, és a következő két hétvégére igyekeznek is edzőpartnert találni annak érdekében, hogy ne maradjanak játék nélkül a következő szombatokon.

Ami a keretet illeti, Vigh Patrícia továbbra is sérüléssel bajlódik, az ő esetében jól jöhet a háromhetes szünet, hiszen ez idő alatt javulhat állapota és közelíthet a visszatéréshez.

A női labdarúgó NB I. 4. fordulójának programja, szombat, 15.30: Kelen–St. Mihály. 16.30: ETO FC Győr–FTC. Vasárnap, 16.30: Astra–DVTK. Korábban játszották: Haladás–MTK 0-3.