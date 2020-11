Germán Tamás csapattársa javaslatára lőtte el a szabadrúgást

A Dorog elleni mérkőzés hazai gólszerzője, Germán Tamás dicsérte a fiatalokat, akikkel kiegészülve a Szeged-Csanád GA 1-1-es döntetlent játszott a labdarúgó NB II. 16. fordulójában.

Jó, jó ez a döntetlen, de mi van akkor, ha a Vasas vagy a Debrecen az ellenfél? – tette fel a költői kérdést a meccs utáni sajtótájékoztatón Dobos Barnabás, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője. Mert azt értékelte és büszkeséggel töltötte el, hogy a kényszerből három fiatallal kezdő csapata 1-1-es döntetlent játszott a közvetlen rivális Doroggal a labdarúgó NB II. 16. fordulójában, ám azt is tudta és hangoztatta, hogy ez egy olyan eredmény, amely tízből ha egyszer összejön. Kellett hozzá egy fantasztikus szabadrúgásgól Germán Tamás révén 30 méterről, illetve olyan arculat a pályán, amely nem a Szeged sajátja – erről is Dobos beszélt.

Olyan fiatalokkal kellett csatába indulnia a szakembernek, akiknek még egyáltalán nincs meg a tapasztalata a felnőtt futballban. Mindezt kényszerből, nem fiatalítási szándékkal, hanem azért, mert a koronavírus alaposan megtizedelte a keretet, illetve a Dorog játszani akart. Azért a vendégeket se marasztaljuk el, hiszen ők voltak az elsők, akik hozzájárultak egy halasztáshoz: még szeptember közepén mentek bele a Csákvár elleni mérkőzés későbbi rendezésébe. Tehát ők már tettek gesztust az egyik ellenfelük felé.

Visszatérve a csapatra, a rutinos játékosok és a tapasztalatlan fiatalok elegye most erre az ikszre volt elég, és még arra, hogy a közönség is az együttes mellé álljon. A szegedi gólszerző, Germán így emlékezett vissza a góljára és a mérkőzésre.

– Edzéseken komoly hangsúlyt kapnak a szabad- és pontrúgások, azok elemzése és gyakorlása. De az biztos, hogy ilyen messziről még nem szereztem szabadrúgásgólt, sőt ilyen helyzetből is régen volt találatom. Kevesen jelentkeztünk az elvégzésére, és ugyan megbeszéltük, hogy a labda valóban messze van a kaputól, végül azonban Varga Szabi javasolta, vállaljam el, rúgjam kapura. Elég jól sikerült… A három fiatal beállt a sorba, kiváló katonák voltak, és minden egyes szavunkra hallgattak. A meccs előtt elgyakorolt és tábla előtt megbeszélt taktikai feladatokat is maximálisan igyekeztek ellátni, tényleg egy rossz szavunk sem lehet. Hosszú távon is lehet rájuk számítani, és nyilván azért kaptak lehetőséget, mert mások is így gondolják. A sérülés után jól bírta a lábam, de ebben a helyzetben mindenkire szükség volt. Most tényleg nagyon jól jön a szünet, azt viszont sajnálom, hogy a továbbiakban nem lehetnek nézők. A sajátjaink szép számmal elkísértek idegenbe is minket, hiányoznak majd – mondta Germán.