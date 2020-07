Góllal koronázta meg védéseit a 16 éves kapus

Remekül helyettesítette Meixner Marcellt a BENU férfi vízilabda magyar kupa szegedi első fordulójában a Metalcom Szentes kapujában Kovács Kristóf. Fiatal kora ellenére állta a sarat a mély vízben, jól védett, az OSC ellen pedig még gólt is lőtt.

Egy hét múlva ünnepli 17. születésnapját a szegedi születésű Kovács Kristóf, aki a Szentesi Vízilabda Klub utánpótlásában játszik. Kapus, ezen a nyáron került fel a serdülőktől az ifjúságiak közé, azonban az egyik júniusi edzést követően még na­­gyobbat fordult vele a világ.

– Az egyik ifi edzést követően jött oda hozzám Pellei Csaba, a felnőttcsapat edzője, hogy akkor este vár tréningezni, mi­­vel Borna Duvnjak váratla­nul távozott, és szeretné, ha én lennék Meixner Marcell vál­­tótársa – idézte fel Kovács Kristóf. – Először nagyon meglepődtem, majd szépen lassan feldolgoztam, hogy mi történt. Nehéz lesz összeegyeztetni a sulit a sporttal, így a szüleimmel úgy döntöttünk, magántanuló leszek, ha az időm engedi, akkor bejárok órákra. Még két évem van a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban, ezt követően szívesen tanulnék édesapám példáján keresztül állatorvosnak – árulta el lapunknak a fiú.

Februárban az OSC ellen mu­tatkozott be a felnőtt OB I.-ben, majd a Ferencváros ellen is ka­pott egy negyedet. Az elmúlt hétvégén igazán mély vízbe dobták, ugyanis Meixner Marcell esküvője miatt a Metalcom Szentes mindhárom magyarkupa-mérkőzésén Kovács Kristóf védte a Kurca-partiak kapuját.

– Rögtön a mély vízbe dobtak, de Meixner Marci, Horváth Tamás és Pellei Csaba is biztatott egész héten, hogy menni fog, ne izguljak. A Szeged elleni első meccs pechesen indult, mert több fogható lövés bement, de utána egyre magabiztosabbá váltam, 7–7 után pedig több bravúros védésem is volt. A Debrecen ellen fáradtak voltunk már, akkor is kiengedtem pár lövést, de összességében elégedett voltam. Az utolsó, OSC elleni találkozóra már fizikálisan és mentálisan is elfáradtam. A pont az i-re kilenc másodperccel a vége előtt került fel, amikor felúszott a kapusuk a támadással, védtem a lövését, majd az üres kapuba lőttem a labdát. Fantasztikus ér­­­zés volt, jólestek a dicséretek a védésekért és a találatért is – me­­sélte Kovács Kristóf.