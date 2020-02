Hosszú felkészülést kezd az UVSE ellen a Szentes

A Hunge­rit-Szentesi VK OB I-es női vízilabdacsapata ma 18.45-től a címvédő UVSE otthonában vív élvonalbeli bajnoki mérkőzést.

A Kurca-parti együttes furcsa helyzetben van: a téli szünet után rögtön jött egy fontos rangadó az Eger ellen, amelyet meglepően gyengén kezdett a csapat, így az első negyed tetemes hátránya után csak futott az eredmény után, most pedig két hónapos felkészülés következik.

OB I-es mérkőzések ugyan lesznek az olimpiai selejtező miatti bajnoki szünet előtt, de az UVSE mellett a BVSC ellen, vagyis csak a helytállás lehet cél, sőt, április elején is a Fradi következik. Vagyis ami nem mű­­ködik, annak javítására több mint két hónapja van a Szentesnek. Márpedig biztos van min dolgozni, ezt az Eger elleni meccs sajtótájékoztatóján a csapatkapitány, Kövér-Kis Réka is elismerte, hiszen őt és a vezetőedzőt, Komlósi Pétert is váratlanul érte a Hungerit le­­blokkolása.

– Elkezdtünk egy munkát, de a végétől láthatóan még na­­­­gyon messze állunk. Dolgo­zunk tovább – fogalmazott akkor Kövér-Kis.

Ilyen helyzetben jól jön, hogy nívós ellenfelekkel szemben, türelmesen lehet dolgozni. Első állomásként ma 18.45-től a bajnok vendégeként, majd hétvégén már a Duna-liga egri fordulójában lesz érdekelt a Kurca-parti együttes, ahol három meccset játszanak.