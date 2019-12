Huszonhét gól egy meccsen

Belehúztak a csapatok a 33. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa szegedi kispályás labdarúgótornán, hiszen a három korosztály meccsein potyogtak a gólok – volt, ahol 27 találat esett.

Negyven perc, huszonhét gól. nem unatkozott az a néhány né­­ző, csapat, hozzátartozó, aki a 33. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa újszegedi eseményeire kilátogatott. A +45-ös korosztályban a Déliláb és a Centrum Hotel Szeged mérkőzésén utóbbi együttes győzött 16–11-re, azaz huszonhétszer kezdhettek közepet az együttesek. Ezenkívül is gyakori volt az összesen tíz feletti gólszám, így nem lehetett unatkozni – bármelyik korosztályról is volt szó. Voltak nagy fordítások, akadtak magabiztos győzelmek, és döntetlenek is.

Amíg játszottak, pozitív színfoltok jelentettek a Szeged Stars nevű, irániakból álló csapat já­­tékosai, ám sajnos két vereség után már nem vállalták a harmadik mérkőzésüket, így a kizárás sorsára jutottak a nyílt kategóriában, az ellenfelek pedig 3–0-val kaptak három pontot.

Mivel a következő hétvégén szombaton ismét munkanap lesz, így a szervezők megint vasárnapi játéknapot terveznek a két helyszínen (Etelka sor, újszegedi sportcsarnok) tartandó tornán. A +45-ös kategóriában már a hat közé jutott a Centrum Hotel Szeged, a Somogyi Trafik, valamint a címvédő Szindikátus, míg a nyílt kategóriában egy körrel továbbment a Varga Pince, a Dorozsma és az FK Gámavill, illetve a Fit World-­Délroll Team, a Gumisziget, a Drink Team, valamint a TVSC is.

Eredmények, nyílt kategó­ria: Gyuszi and the Boys–Elsőbiztosítás Kft.-Szeged UTD 3–3, Fit World-Délroll Team–Drink-Team 6–3, Gyuszi and the Boys–TVSC 3–4, Gumisziget–Kistücsök Büfé 7–4, TVSC–Elsőbiztosítás Kft.-Szeged UTD 8–3, Gumisziget–Fit World-Délroll Team 4–6, Kistücsök Büfé–Drink-Team 6–6, Fit World-Délroll Team–Kistücsök Büfé 10–4, Drink-Team–Gumisziget 2–8, Varga Pince Junior–Szeged Stars 3–0, Dorozsma–FK Gámavill 6–3, FK Gámavill–Szeged Stars 3–0, Dorozsma–Varga Pince Junior 2–4, Varga Pince Junior–FK Gámavill 6–1, Szeged Stars–Dorozsma 0–3.

+35-ös korosztály: Máj­­zsugor–Öreg Honvéd Vendéglő-O’Neill 2–4, Öreg Honvéd Vendéglő-

O’Neill–Ficak 6–4, Ficak–Májzsu­gor 9–4.

+45-ös korosztály: Silstar–Szitapont 3–5, Sil­star–Lanerossi 7–4, Szindiká­tus–­­Somogyi Trafik 3–7, Szin­­dikátus–Centrum Hotel Sze­­ged 4–4, Centrum Hotel Szeged–Somogyi Trafik 7–5, Déliláb–Szindikátus 2–9, Déliláb–Centrum Hotel Szeged 11–16.