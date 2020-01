Idén is folytatná a hagyományt Mórahalom reménysége, Csiszár Csenge

Ápoljuk a hagyományt: 2019-ben ötvenedik alkalommal rendeztük meg az Év sportolója díjátadó gálánkat, sorozatunkban mindennap bemutatunk egy-egy díjazottat. Ezúttal tizedikként a Mórahalmi járás reménysége, Csiszár Csenge következik.

Csiszár Csenge ott volt a Mórahalmi Judo SE megalakulásakor: a mórahalmi járásban lapunk által az Év reménységének vá­­lasztott judós a 2014-es start óta pedig rendre szép sikereket ér el korosztályában, így minden évben érmes helyen végzett az országos bajnokságokon. Nem volt ez másképp 2019-ben sem, amikor ezüstérmes lett a magyar országos bajnokságon, ez az eredmény pedig serdülő válogatott kerettagságot eredményezett számára.

A tavalyi évben az Európa-kupán is elindulhatott, ahol kétszer is az előkelő hetedik helyen végzett. Csenge (aki a klub első saját nevelésű válogatott kerettagja) mindennap keményen edz céljai elérése érdekében, ezért pedig még további áldozatot hoz: minden második héten ugyanis Bu­­dapestre utazik keretedzésre, míg csütörtökönként Baján vagy Szegeden vesz részt régiós küzdelmi tréningeken. Két kondicio­náló foglalkozás mellett a többi edzés a technikáról szól – mindezek mellett is időt tud szakítani a tanulmányokra. A jó tanuló lány még fuvolázik is, tagja a mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola Fúvós Nagyzenekarának is.

Nagybata Mihály és Csiszár Dániel tanítványa számára a 2020-as év sem hozhat más célt, mint a korábbi évek: idén is mindenképpen szeretne dobogóra állni a korosztályos ob-n, a serdülők között pedig egyértelműen a bajnoki célért küzd majd az idei szezon során.

Nemzetközi színtéren az ismétlést tűzte ki maga elé, ha hasonlóan szép eredményeket ér el 2020-ban is, mint tavaly, azzal értékes pontokat szerez klubjának is a hazai rangsort illetően.

Az öt éve alakult klub célja el­­sősorban a sportág megismertetése a homokháti térségben. Mórahalmon három csoporttal dolgoznak, de már tartanak ed­­zéseket Ásotthalmon is.

A klub jelentős mérföldkő előtt áll, hiszen várhatóan idén augusztusra elkészül a dzsúdócsarnok. A 260 négyzetméteres létesítményben modern körülmények között várhatják majd a sportolókat, az edzések mellett pedig a tervek szerint edzőtáborokat, versenyeket is rendezne a klub.