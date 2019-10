Alaposan megszorongatta a bajnok Falco KC Szombathelyt a Naturtex-SZTE-Szedeák, amiben nagy szerepe volt Ante Krapicnak is: a horvát légiós sérülése nem komoly, és optimistán tekint a következő feladatokra.

Szemmel látható volt a Naturtex-­SZTE-Szedeák javulása a pécsi bajnokihoz képest: legutóbb, a Falco ellen bizony már egy olyan csapatot láthattak a szegedi szurkolók, amely a vereség ellenére is joggal vívta ki a szurkolók tapsát a lefújást követően.

A szombathelyiek elleni mérkőzés egyik vitatott pillanata volt, amikor Váradi Benedek és Ante Krapic párharca után a szegediek légiósa lent maradt a földön: a Falco ekkor kevésbé volt sportszerű, végigvittek egy támadást úgy, hogy közben Krapic a földön feküdt, nemhiába reklamált hevesen Andjelko Mandics vezetőedző sem, viszont technikai faultot kapott a szegedi kispad.

– Váradi a könyökével eltalálta az arcomat, de szerencsére már jobban vagyok – mondta Ante Krapic, aki az esetet követően nem is tudta folytatni a játékot. – Jobb volt a Falco, ez nem vitás, de bosszúsak lehetünk, mert sok olyan hibát követtünk el, amelyet ellenfelünk azonnal kihasznált – értékelt a horvát kosaras.

A Szedeák az első két bajnokijának egyikén sem tudta 100 pont alatt tartani az ellenfelét. Hozzátartozik, hogy eddig két, az előző idényben egyaránt érmet szerzett gárdával találkoztak a szegediek.

– Ez egyértelmű, védekezésben kell jobban teljesítenünk. Ha 75 pont alatt tudnánk tartani ellenfelünket, mindjárt más lenne a helyzet, és bárkivel szemben lehet esélyünk, ezt bebizonyítottuk szombaton is. Ahhoz azonban, hogy jöjjenek a győzelmek, úgy kell küzdenünk és játszanunk, ahogy tettük azt a Falco ellen is. Ha ilyen lesz a folytatás, akkor biztos vagyok benne, hogy győzni fogunk már most, a Kecskemét ellen is – utalt Ante Krapic a folytatásra, hiszen a következő forduló ismét hazai mérkőzést hoz a Naturtex-SZTE-Szedeák számára, amely szombaton 18 órától a Kecskemét ellen szerezné meg szezonbeli első sikerét.