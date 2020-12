Jól jöhet a pozitív élmény a Veszprém elleni rangadó előtt

A hazai meccs után idegenben is kereken húsz góllal győzte le az Egert a MOL-PICK Szeged, amelyre húzós decemberi hajrá vár. A magabiztos győzelem kellő lendületet adhat a feladatok előtt: csütörtökön a Veszprémet fogadja a csapat az újszegedi sportcsarnokban.

– Sokáig nem volt jó a védekezésünk és a támadásunk sem. A második sorunk viszont re­­­mek ritmust diktált, jöttek a védések, így a különbség egy­­re nagyobb lett. Örülök neki, hogy a fiatalok is tudtak bizonyítani, és ezzel éltek is. Fontos, hogy ők is lépkedjenek előre! – nyilatkozta az Egerben megnyert bajnoki (41–21) után Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője, aki elégedetten nyugtázhatta: a fiatalok is sokat hozzá tudtak tenni ehhez a sikerhez.

Bár 3–0-ra vezetett az Eger, az első félidőből hátralévő, mintegy huszonöt perc során csupán hat gólt engedélyezett a PICK, ráadásul összesen 17-tel válaszolt a hazaiak gyors kezdésére. A két fiatal, Kecskés Dániel és Bajus Brunó összesen tizenegy alkalommal talált be az Egernek a végül sima szege­­di sikert hozó meccs során.

Köszönöm a lehetőséget, tíz-tizenöt perc után felvettük a játék ritmusát, ezután pe­­dig egyre magabiztosabbak lettünk támadásban és védekezésben, így nem volt kérdés a győzelmünk

– nyilatkozta Ba­­jus Brunó.

Szükség is lesz a tehermentesítésre, hiszen keményebb feladatok várnak a kékekre a 2020-as év hátralévő részében. Csütörtökön jön a magyar örökrangadó, a Veszprém érkezik majd Szegedre. A honi bajnokság két kiemelkedő klubja először találkozik ebben a szezonban. A bakonyiak karanténból szabadulva érkezhetnek a meccsre, hiszen múlt hét kedden pozitív koronavírustesztet produkált Ligetvári és egy stábtag is, a legutóbbi tesztek után pedig Yahia kivételével mindenki negatív mintát adott.

A helyzet persze nem ismeretlen a PICK számára, hiszen az idény során a Tisza-parti­­­aknak már többször is karanténba kellett vonulniuk. Éppen ezért fontos, hogy a Bajnokok Ligájában, a fehérorosz Meskov Breszt ellen aratott győzelem után Egerben is jól működött Mikler Rolandék játéka, hiszen a Veszprém elleni találkozó már egészen más kategóriát képvisel majd. Öt nappal ké­­sőbb pedig az észak-macedón Vardar Szkopje lesz a szegediek ellenfele a 2020-as év utolsó mérkőzésén a BL-csoportkör idei zárásaként.