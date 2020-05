Két bajnoki címet ünnepelhettek volna Apátfalván

Egyelőre képlékeny, mi lesz a ContiTech-Apátfalva sorsa: a Csongrád megyei II. osztály éllovasa ugyan magabiztosan vezette a bajnokságot, és feljebb is lépne, ám a jövőt illetően a legnagyobb kérdés még nem dőlt el.

Legutóbb 1993-ban ünnepelhetett megyekettes bajnoki címet az apátfalvi labdarúgócsapat: ennek megismétléséhez most közel állt Frank Csaba együttese, hiszen 18 bajnokijából csak kettőt nem nyert meg, és veretlenül, hatpontos előnnyel állt a tabella élén.

– Beszéltünk már Nógrádi Tiborral, a megyei szövetség elnökével, ám egyelőre nem tudni, mi lesz. Úgy készülünk, hogy feljutunk, és a megyeegyben szerepelhetünk a következő bajnokságban, ennek megfelelően második hete már edz is a csapat. Azonban a keretbővítés, erősítés szempontjából közel sem mindegy, melyik osztályban szerepelhetünk ősztől. Bár drágább a nevezés a megyei I. osztályra, de az ellenfeleink sokkal közelebb vannak hozzánk, nem kell annyit utaznunk – mondta lapunknak Luczó Csaba, a klub elnöke.

Hogy mi lesz az apátfalvi klub sorsa, arról később születhet döntés: az viszont biztos, hogy a feljutáshoz szükséges licencet megkapta a megyekettő listavezetője.

– Túl voltunk már a rangadóinkon, egy keményebb meccs várt ránk, a Mártély elleni idegenbeli találkozó. Úgy gondolom, ha a sérülések nem szólnak közbe, nem lett volna gondunk. Sajnáljuk, hogy így alakult, hiszen egy amatőr, tíz-tizenöt éves pályafutás alatt ritkán adatik meg, hogy valaki bajnoki címet ünnepelhet. Most megnyerhettük volna a megyei II. osztályt, és tizenkét ponttal vezettünk a regionális futsalbajnokságban is, azaz egy év alatt két bajnoki címet nyerhettek volna ezek a fiúk. A húszas keretünkből tizennégy apátfalvi, egy év munkáját vi­­szont nem tudtuk megünnepelni – fejtette ki Luczó Csaba, aki hozzátette, terveik szerint a következő idényben is részt vesznek az MLSZ Csongrád megyei igazgatósága által szervezett futsalbajnokságban is.