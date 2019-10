Kiválóan szerepeltek az NKM versenyzői kínában

Két ér­­met szereztek tegnap a kínai Saoxingban zajló maratoni kajak-kenu-világbajnokságon az NKM Szeged versenyzői.

Molnár Csenge végig nagyszerűen kenuzott a maraton vb ifjúsági női egyes döntőjében. Kása Péter tanítványának volt esélye a győzelemre is, ám francia vetélytársát a hajrában nem tudta utolérni. Nyert a gall sportoló négy másodperces előnnyel, de Molnár teljesítménye is kiváló. A másik szegedi színekben induló versenyző, Laczó Dániel bronzérmes lett a C1 U23 döntőjében. Seller László tanítványa sokáig az élbolyban haladt, de az utolsó előtti körben kiborult egy szűk kanyarban, így a vetélytársai komoly előnyre tettek szert. Laczó ezt az akadályt is leküzdötte, és a tavalyi világbajnokot is megelőzve végül a harmadik helyen ért be a célba. A férfi kenusok rövid körös futamában Laczó Dániel a 12. helyen ért célba.

A világbajnokság vasárnapig tart Kínában.