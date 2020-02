Még meglehet a cél

Vízilabda, Kaposvár. Életben tartotta reményét az utolsó fordulóra a Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapata kaposvári si­kerével, hogy kiharcolhassa a felsőházba kerülést.

Bár a Kurca-partiak mindkét riválisának, a Honvédnak és a BVSC-nek a mérkőzését is elhalasztották az Eger, illetve az OSC ellen, így nehezebb számolgatni, de a legfontosabb, hogy Pellei Csaba vezetőedző tanítványai nyerni tudtak.

– Nem játszottunk tökéletesen, elég sokat hibáztunk, de az egész éves munkánk és az eddigi mérkőzéseink alapján megérdemeltük, hogy három ponttal távozzunk Somogy me­­gyéből – jegyezte meg Horváth Tamás, a Metalcom Szentes má­­sodedzője.

Többnyire ebben a párharcban az aktuális hazai csapat nyert az elmúlt években, míg 2018-ban Szentesről is a Kaposvár távozott pontokkal. Most vi­­szont változott a helyzet. Az ősszel otthon 11–6-ra nyert a Metalcom, míg most idegenben 12–10-re bizonyultak jobbnak Nagy Mártonék.

– Nehéz találkozóra számítottunk, mert az elmúlt idényekben sosem volt könnyű innen ponttal vagy pontokkal távoznunk – emlékezett vissza Nagy. – Szerda este kiválóan kezdtük a meccset, ennek köszönhetően domináltunk, de a hazaiak rendre felzárkóztak. Végig hittünk magunkban, így az utolsó negyedben újabb energiákat mozgosítva végül megnyertük az összecsapást, így elégedetten utazhattunk haza Szentesre.

A 2019–2020-as idény utolsó alapszakasz-mérkőzésén holnap 18 órától a Szombathelyt látják vendégül.