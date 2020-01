Megint fejlődött, tanult a Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Második törökországi felkészülési mérkőzésén, Manavgatban a német harmadosztályú FSV Zwickau ellen 2-0-ra kikapott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, amely holnap román ellenféllel tesztel.

Az FSV Zwickau dicső hagyományokra épült, hiszen napjaink klubja egyesíti magában az NDK első bajnokait: az 1948-as Ostzone-győztes SG Planitz és az 1950-es DDR-Oberliga-bajnok ZSG Horch Zwickaut. Jelenleg a német harmadik ligában szerepel, és ott a 14. helyen áll.

Az FSV Zwickau jövő szombaton már bajnoki mérkőzést játszik, mégpedig Magdeburgban, így talán egy kicsit élesebbek is voltak a németek a szegedieknél.

Ez meg is látszott a meccs elején, hiszen a Zwickau Janik Mader 11. és Gerrit Wegkamp 26. percben szerzett találatával alig félóra alatt 2-0-ra vezetett – ez is maradt a végeredmény.

– Az első mérkőzéshez képest még jobb volt a csapat hozzáállása – mondta Joao Janeiro, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője. – Egyénileg lehetne különbségeket tenni, de most a németek ellen sokkal jobb beállítottsággal futballoztunk. Az ellenfél erősebb volt, mint az első, a norvég Raufoss, és ugyan nem emlékszem pontosan, de hét, nyolc lehetőséget így is kidolgoztunk. Az ellenfelünk pedig három tiszta helyzetből kétszer betalált, a harmadik alkalomnál pedig Takács János védett hatalmasat. A két félidőben ezúttal is két különböző csapattal léptünk pályára, és az első meccshez képest is változtattunk a sorok összetételén. Mindenkinek szeretnék sok lehetőséget adni. Szeretjük ezt a fajta rotációt, mert így építjük be a fiatalokat és az újoncokat is. A második játékrészben például öt fiatal kapott lehetőséget, ám csak így lehet fejlődni, előrelépni. Tudatos volt az erős ellenfél választása, és a következő kettő még erősebb lesz. Ezekből a találkozókból tanulva, tapasztalatokkal gazdagabban mehetünk majd haza.

– A németeknél az erő dominált, rengeteget íveltek, erőcsatárral játszottak, erősebbek voltak fizikálisan. Örülünk a két különböző stílusnak, mert ebből lehet majd tanulni, fejlődni – nyilatkozta a középpályás Oláh Gergő.

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia a harmadik törökországi összecsapását holnap magyar idő szerint 14 órától vívja. A román Astra

Giurgiu lesz az ellenfél, amely a román élvonalban 2016-ban bajnok lett, jelenleg pedig második a tabellán a CFR Kolozsvár mögött.

A sort a német harmadosztályban szereplő SV Meppen ellen zárja a szegedi együttes január 18-án magyar idő szerint 13 órakor.

A csapat a hazatérés után is pályára lép még a bajnokság folytatása előtt. Az NB II. listavezetőjével, a jelenleg szintén Törökországban készülő MTK-val január 26-án vív majd felkészülési mérkőzést a fővárosban.