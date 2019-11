Megtörné a norvég átkot a MOL-PICK Szeged

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata vasárnap 19 órától újra az Elverum ellen vív Bajnokok Ligája-mérkőzést, ezúttal a norvég bajnok otthonában. Bodó Richárd visszatér, de Juan Carlos Pastor szerint még a „bombázóval” a fedélzeten is nehéz feladat előtt állnak.

Premiermérkőzésre került sor hat nappal ezelőtt az újszegedi sportcsarnokban, hiszen a MOL-PICK Szeged még sosem találkozott a Bajnokok Ligájában az Elverum együttesével. A találko­­zó első félidejében még jól tartotta magát a norvég bajnok, de az esélyesebb Tisza-partiak végül simán, 32–25-re nyertek, ezzel megerősítették helyüket a csoport harmadik pozíciójában. Ez mindenképp biztató a hétvége előtt, hiszen rögtön jön a „visszavágó”, a szegediek ezúttal idegenben játszanak az Elverummal, az összecsapás va­sárnap 19 órakor kezdődik (tv: Sport 1.)

Lesz újdonság

– Csak a szegedi találkozóból nem indulhatunk ki, ugyanis az Elverumot alaposan kielemeztük, és bőven akadnak olyan trükkjeik, taktikai elemeik, amelyeket a múlt heti találkozón nem alkalmaztak – hangsúlyozta Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője. – Éppen ezért minden eshetőségre fel kell készülnünk, a váratlan húzásokat is nyugodtan, koncentráltan kell kezelnünk. Veszélyes ellenfélről van szó, pláne hazai pályán, így na­­gyon jól kell játszanunk. Láttuk, hogy a hétközi kupameccsen tizennyolc gólt szerzett a jobbszélsőjük, a formájukkal és az önbizalmukkal így biztos nem lesz gond, és élvezik majd a közönség támogatását is – emelte ki a mester.

Őszből télbe

A Szeged ma délelőtt kel útra, Budapestről Oslóba repül, on­­nan utazik a meccs színhelyére. Az Elverum arénájában már nem tart edzést a spanyol tréner, de a hagyományos, meccs előtti sétára bizonyára most is sor kerül, bár az időjárás nem lesz a legkellemesebb: kedden már havazott Norvégiában.

Visszatérve a szakmai kér­dé­sekre: az első találkozó nem­­csak magabiztosságot ad a Szegednek, de tanulságokat is, amelyeket egy idegenbeli túra előtt mindenképp le kell vonni.

Gyorsan!

– Csakis az újabb pontok megszerzése a fontos, ennek szellemében nagyon kell figyelnünk a védekezésre. Igazi szívós, ko­­moly küzdőszellemű együttes az ellenfelünk, amely megmutatta: a labdavesztéseknél villámgyorsan gólt szerez. Az ilyen hibák csökkentése kulcsfontosságú, de az is, hogy mi is gyorsak le­­gyünk, védekezésben és támadásban egyaránt. Nem egyszerű helyszín a norvégok arénája, láttuk felvételeken, hogy ott milyen teljesítményre képes a csapatuk, szükség lesz a lehető legjobb formánkra! – jegyezte meg a szakember.

Bodó a fedélzeten

A szurkolók számára jó hír, hogy a hazai mérkőzéssel ellentétben az Elverum elleni idegenbeli találkozón már Bodó Richárd is bevethető lesz, ott van a keretben.

– Ricsi játéka biztosan nagy segítség lesz, még úgy is, hogy nincs százszázalékos állapotban. Kívülről veszélyesebbek leszünk vele, ellene pedig másként védekeznek a csapatok, amit nekünk ki is kell használnunk – nyilatkozta Juan Carlos Pastor.