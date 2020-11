Óvakodni kell az ilyen kezdéstől

Már az első negyedben lerendezte a három pont sorsát az UVSE a megszeppent Szeged ellen a női vízilabda OB I.-ben, a maradék 24 percben viszont erőre kaptak a Tisza-partiak, de 17–6-os vereséget szenvedtek a 8. fordulóban.

Mindössze egy mérkőzése ma­­radt hátra idén a bajnokságban a Szeged SZTE-nek, amely a szerdai, UVSE elleni vereség – lapzártánk után ért véget a találkozó – és a holnapi hazai, Dunaújváros elleni találkozó eredményétől függetlenül remek félszezont tudhat maga mögött.

Legyőzték a Honvédot, a Ta­tabányát, a III. Kerületi TVE-t és a Szentest, a címvédő UVSE otthonában viszont azonnal megpecsételte Ráski Lilláék sorsát a borzalmas kezdés.

Az első negyedben nyolc újpesti gólra nem érkezett szegedi válasz, majd csak a második nyolc percben kezdték el a gólgyártást Varga Tamás tanítványai. Dicséretes viszont, hogy a második negyedben ikszeltek, az utolsót pedig megnyerték két góllal a szegediek, így összességében a rutinosabb játékosok értékes tapasztalatokkal lettek gazdagabbak. A vége 17–6-os vereség lett, folytatás pedig holnap 13 órakor zárt kapuk mögött az újszegedi sportuszodában az év utolsó bajnokiján a listavezető Dunaújváros ellen.

Varga Tamás: – Az első ne­­gyedben gyámoltalanul játszottunk, ilyen kezdést nem szeretnék többször látni. Talán megszeppentünk az ellenféltől, nem nagyon értettem az okát, mindenesetre a folytatásban már jóval többet mutattunk abból, amit tudunk. A hazaiak két sort cseréltek, míg mi gyakorlatilag nyolc játékossal játszottuk végig a meccset, így fel is őrölt minket az UVSE. Most nem cseréltem be fiatalokat, mert fontosnak tartottam, hogy a kulcsjátékosok végig érezzék, milyen egy ilyen erős csapat elleni ütközet. Az őszi szezont záró, Dunaújváros elleni hazai mérkőzésen már a fiatalok is lehetőséget kapnak.