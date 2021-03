Sallai Tibor megszerette Szegedet két évet futbalozott az NB I.-es, majd NB II.-es Tisza-parti csapatban

Szinte napra pontosan harminc évvel ezelőtt, 1991. március 9-én kezdte meg máig utolsó tavaszi menetelését első osztályú csapatként a szegedi futballcsapat. A Volán SC elleni, 2–2-re végződő mérkőzésen az a Sallai Tibor (51) szerezte a Szeged SC második gólját, akinek a fia, Sallai Roland éppen most hosszabbította meg szerződését Freiburgban.

– Emlékszik erre a találatára?

– Igen. Egy beadás után kö­­zépre pattant ki a labda, én pe­­dig nem sokkal a 16-os vonalán kívülről lőttem el a labdát, amely laposan a jobb alsóban kötött ki. A bajnokság elején jobb oldali védő voltam, aztán amikor Hurguly János már játszhatott, védekező középpályás lettem, innen pedig oda lehetett érni az ellenfél 16-osához.

– Hogyan került Szegedre?

– Emlékezetem szerint Honvéd-játékosként Szalai István edző keresett meg, amikor a Szeged visszakerült az NB I.- be. Mivel rendszeresen szerettem volna játszani, és az akkori Honvédba nehéz volt bekerülni, így szívesen jöttem. Sajnos az idény végén osztályozóval ki­­estünk, majd az NB II.-ben Ka­­zincbarcikán megsérültem: azt hittem, rám csúszott valaki hátulról, de senki nem volt a közelemben, így szakadt el az Achilles-inam. Begipszelve ta­lálkoztam egy atlétával, aki a sérülés láttán azt mondta, vége a pályafutásomnak. 21 évesen ez nem hangzott jól… Meg kellett műteni még egyszer, de így is nagyjából csak hat-nyolc hónapot hagytam ki, közben például begipszelve lábteniszeztem a strandon.

– Milyen emlékei vannak Szegedről?

– Szerettem a várost, annak a csapatnak pedig nem kellett volna kiesni. Annál jobb, többre hivatott volt a keret. Sajnálom, hogy a mai napig nincs NB I. Szegeden, azóta csak egy fél idény jutott 1999-ben. Az elhunyt edzővel, Szalai Istvánnal találkoztam korábban, de nem nagyon tartom a kapcsolatot senkivel. Van szegedi kötődésű ismerősöm, Kisistók Bandival nagyon jóban vagyok, és tagja a fiam menedzsmentjének is. Két év után mást hozott az élet: a sérülés után megkeresett a Vác, Csank János szerette az olyan játékosokat, mint amilyen én voltam a nagy munkabírásommal. Így pedig magyar bajnok lehettem Vácott.

– Most mivel foglalkozik?

– Felcsúton dolgoztam, aztán amikor Roland fiam Palermóba került, mentem vele, hiszen fiatal volt, mellette kellett lennem. Később visszatérhettem a Puskás Akadémiára, ahol játékosmegfigyelőként dolgozom. Bárhova mehetek, közben a kiemelt játékosokkal is foglalkozom, a szülőkkel tartom a kapcsolatot az akadémián. Siófokon fejeztem be a játékot, itt is élek.

– Fia, Roland éppen most hosszabbított Freiburgban.

– Két év múlva járt volna le a szerződése, de már megvan az újabb két év, ez pedig a német Bundesligában nagy elismerés.

– Ott tart, ahol kell?

– Megérett arra, hogy egy olyan csapatban szerepelhessen, amely inkább a játékos futballt helyezi előtérbe. Ő is ezt szeretné, és ezért mindent megtesz. Jól érzi magát Freiburg­ban, de hamarosan eljöhet a kö­­vetkező lépcsőfok. A válogatott most jó csapat, amelyben vannak kiváló egyéniségek, például Roland vagy Szobosz­lai Dominik, de nélkülük is tud nyerni az együttes, és nem is kell őket kikiáltani sztárnak.

– Mit örökölt Roli az édesapjától?

– Házat nem… Elnézést, le kellett ütnöm a magas labdát. Félretéve a viccet, én techniká­sabb játékos voltam, mint a bátyám, Sallai Sándor, Roliban pedig megvan minden: a technikai tudás, az alázat, az akarat és a munkabírás is. Jól összerakott gyerek. Sokat beszélgettünk, voltam edzője, mindig ott voltam a háttérben csendben, apukaként. Jó alany a munkára, ő is abban hisz, ez viszi előre.