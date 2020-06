Szegeden is bemutatták a Puskás Akadémia és a Testnevelési egyetem közös könyvét

A Katedrális étteremben mutatták be a Puskás Akadémia és a Testnevelési egyetem közös könyvét, amely nem csak labdarúgóknak és nem csak labdarúgásról szól.

Takács Mihály, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia főigazgatója az eseményen elmondta, a fejlődéshez elengedhetetlen, hogy egy mai modern sportvezető tisztában legyen a gyökerekkel, ezáltal képes legyen fejlődni és fejleszteni is. A könyvet eszközként is szánják, hiszen minőségi munkavégzést biztosíthat úgy a tradicionális klubok, mint a legkisebb csapatok számára is, az akadémián végzett mindennapi munkát igyekeztek átadni.

– Ma Magyarországon sportkultúra változás korát éljük. Az elmúlt száz évben nem történt olyan fejlesztés, mint ami lezajlott az elmúlt tíz évben. Klebelsberg Kuno óta nem történt ilyen mértékű fejlődés, aminek a hatásait csak később tapasztaljuk. Bárki, aki sportolókkal, labdarúgókkal foglalkozik, fontos, hogy ismerje minden egyes élettani tényezőjét – hangsúlyozta Takács Mihály, majd hozzátette, régen a grundokon felszívták a tudást magukba a fiatal labdarúgók, most viszont tanítani kell őket.

– Hiszünk abban, hogy amire egy nemzet képes volt, azt még egyszer meg tudja csinálni, hiszen valaha mi határoztuk meg a világ labdarúgását. Ezért is alkottuk meg ezt a könyvet– emelte ki a Puskás Akadémia főigazgatója.

Csáki István, a Puskás Akadémia tudományos munkacsoportjának vezetője kitért rá, a könyvön összesen huszonhét szakember dolgozott, akik közel 600 hazai és nemzetközi szakirodalomból merítettek – egyúttal pedig nem csak a labdarúgásban dolgozóknak ajánlják a könyvet.

Papp Róbert munkájáról lapunk is beszámolt: a szegedi szakember egy teljes fejezetet, a kondicionális képességek fejlesztése címmel jegyez a kiadványban.

– Tudomásul kell venni, a labdarúgás egy komplex sportág, a taktika, a technika és a kondicionális képességek együtt kell szerepeljenek, azon lehet vitatkozni, hogy melyik milyen arányban kapjon szerepet. A magyar labdarúgás egyik hibájának tartom, hogy aki a felnőtt labdarúgásba érkezik, kész játékosnak tekintjük, és nem fejlesztjük tovább. Ha csak fejezetenként öt sort meg tud valósítani egy klub, akkor már nyertünk valamit. A magyar labdarúgás nem tart ott, mint ez a könyv, de azt szeretném, de néhány év múlva már ez ne így legyen – mondta a Csákvár erőnléti edzője.