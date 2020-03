Szegeden maradt karanténban a portugál edző

Nem utazott haza a családjával Portugáliába a Szeged–Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapatának edzője, Joao Janeiro, aki Szegeden elemez, tapasztal és játszik.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Nem tudni, mikor folytatódik a labdarúgó NB II, ám a Szeged–Csanád GA vezetőedzője nem tétlenkedik.

– Szegeden maradtam, be­tartva a karantén szabályait, mivel hetente kell megterveznem az egyéni edzésmunkát, és nyomon kell követnem a játékosokkal történő eseményeket – nyilatkozta Joao Ja­nei­ro. – Sok időt töltök az edzések elemzésével és az adatok beépítésével. A legfontosabb a játékosok, a stáb és a civilek, vagyis mindenki egészsége.

A feleségemmel megpróbálunk olyan környezetet teremteni a kislányunknak, mint az óvodában, és sokat játszunk is vele. A játékosok otthon edzenek.

– A munka nagy része most kutatás, kommunikáció és ru­­galmasság – mondta Joao Janeiro. – Egy applikáció segítségével napi rendszerességgel tudjuk nyomon követni a játékosok edzéseit, állapotát. Ennek érdekében a játékosok személyre szabott videóelemzéseket és adatokat kapnak. Jelenleg a legértékesebb azoknak a munkája, akik az egészségügyben, a boltokban, a patikákban és a szolgáltatásokban dolgoznak. Hasonlóan sok európai or­­szághoz, Portugália is későn kezdett el foglalkozni ezzel a kérdéssel, és ugyan labdarúgónemzet, de nem hiszem, hogy bárkit is zavarna az Eb elhalasztása. Ugyanakkor a Portugáliában élő rokonaimért is aggódok, mert többen közülük a veszélyeztetett korcsoportba tartoznak – mondta végül Joao Janeiro.