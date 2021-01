Tavasszal már a DAFC égisze alatt versenyez az SZVSE II. a megyei I. osztályban

A kezdeti nehézségek után szép őszi idényt zárt a labdarúgó Csongrád-Csanád megyei I. osztályban az SZVSE II. Az újonc csapat nem adná alább a folytatásban sem, és legalább egy hasonló tavaszt produkálnának.

Hullámzóan indult a szezon az SZVSE II. számára, amely ugyan győzelemmel kezdett a Csongrád-Kunság Aszfalt ellen (5–2), ám ezt három vereség követte. Az ősz második felében azonban kiválóan teljesített a tavaly még a megyei II. osztályban játszó gárda, amely hat mérkőzésén is veretlen ma­­radt, legyőzte többek között a Tiszaszigetet idegenben, és csak a Bordány elleni 0–0 al­kalmával veszített pontot az október 10-e óta lejátszott mérkőzéseken.

– Nehéz volt a sorsolásunk is, az elején játszottunk a Szentessel, a Makóval és az Apátfalvával is. A szezon közepén éreztem azt, hogy összeállt a gárda úgy, ahogy azt korábban elképzeltük. Kellenek a kihívások a játékosoknak, így szeretnénk további meglepetéseket is okozni, még akkor is, ha az őszünk az elvárásnál jobban sikerült – nyilatkozta Terjéki Tamás, az SZVSE II. edzője.

Az SZVSE II. a mezőny egyetlen csapata, amely az összes őszi bajnokiját le tudta játszani, mindez azt jelenti, hogy csak március 6-án játszik majd újra tétmérkőzést. A keret tagjai ugyan a héten már rávezető jelleggel közösen edzenek, de a valódi felkészülés csak január közepén kezdődik. Ebből adódóan edzőpartnert sem könnyű találnia a Vasutasoknak, hiszen a legtöbben már bajnokikat játszanak majd, mikor nekik még az élesítés szakasza következik csupán.

Februárban végig edzőmeccsekkel készül a megyeegy egyik újonca a tavaszi folytatásra, így ebben az időszakban a Sándorfalva, a Hódmezővásárhelyi FC II., és két, Bács-Kiskun megyei csapat, a megyeegyes Jánoshalma és a megyekettes Mélykút biztosnak mondható az ellenfelek közül.

Ami a keretbeli változásokat illeti, Hornyák Csaba iskolaváltása miatt elkerült Szegedről, így az ősszel nyolc mérkőzésen egy gólt szerző játékos máshol futballozik majd tovább. Új arcok főképp az utánpótlásból érkezhetnek a csapathoz, Sallai Marcell sérüléséből felépülve csatlakozhat a gárdához, valamint két érkezővel szeretnék bővíteni a keretet, ám az ő ügyükben még később születhet döntés.

Ha mindenki bepótolja a ta­­vaszi kezdésig az elmaradt meccseket, az SZVSE II. ugyan hátrébb csúszhat az ötödik helynél, viszont a csapatnál azon lesznek, hogy ne hátrafele, hanem inkább előre kelljen tekinteni majd a tabellán.

– Az állandóságunk lehet az erősségünk, hiszen többen az utánpótlásban is együtt játszottak, nem egy-két éve játszanak már együtt. A csapat fiatalabb része is egyre felnőttebb, kezdenek beérni, nem mellesleg jó közösséget alkotunk, ez fontos lehet a következőekben is – tette hozzá Terjéki Tamás.