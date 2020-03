Van, aki dekázik, más a súlylökést gondolja újra

Új kihívás terjed az interneten, az otthonaikba kényszerült futballisták az egyéni edzések mellett a #maradjotthon kihívás értelmében vécépapírral dekáznak – és természetesen sorra töltik fel az erről készült videókat a világhálóra.

Mivel szűkös szobákba vannak kényszerítve a labdarúgók, akik maximum az udvarig mehetnek ki, így új kihívás terjed a játékosok között. A játék egyszerű: lehetőleg minél többet kell dekázni egy vécépapírral, és aki teljesítette a #maradjotthon névre keresztelt kihívást, kihívhatja ismerőseit, csapattársait is, hogy hasonló videót készítsenek.

A világon számos ismert futballista töltött már fel ilyen videót a közösségi oldalára, a korábban hokikapus Petr Cech egy hokiütőt is segítségül hívott, Theo Walcott pedig kézmosás közben egy plüssel dekázgat fürdőszobájában – a Barcelona védője, Gerard Piqué pedig a teniszütő élével ütögeti a gurigát.

Egyre több Csongrád megyei játékos is teljesíti a kihívást: a Szeged-Csanád Grosics Akadémia játékosai közül Rózsahegyi Dominik és Kárász Krisztián is kötélnek állt, Varga Szabolcs pedig a kutyáját is „átejtette” párszor a kihívás közben.

A megyei bajnokságban szereplő játékosok közül is beneveztek már néhányan a #maradj­otthon kihívásra: az UTC-ből többen is, Fekete Ádám és Tóth István is teljesítették a dekázós kihívást, míg a csapat edzője, Kiss Máté is hasonló módon üzente meg a csapattagoknak a szünetre előírt feladatokat. A megyekettes Balástya játékosa, Szűcs József is dekázott a nappaliban a vécépapírral.

Kicsit másképp, de szintén teljesítette a kihívást a Szentesi Kinizsi csapatkapitánya, Bertók Gábor is: a Kurca-partiak támadója kézfertőtlenítést követően súlylökőket idéző mozdulattal próbálta meg minél messzebb dobni a vécépapírt. Mint elmondta, párjával azon gondolkodtak, hogy lehetne a #maradjotthon kihívást átvinni más sportágba, végül erre jutottak. Hozzátette, úgy érzi, nem az eredeti lebonyolítás szerint fejeződnek be a bajnokságok.