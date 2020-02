Vasárnap 17 órától a Szeged–Csanád GA élcsapat ellen játszik. Rutinos, sokat tapasztalt és tehetséges fiatal játékosok keveréke a Szeged–Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapatának vasárnapi ellenfele, a Gyirmót FC Győr (kezdés: 17 óra, Szent Gellért Fórum), amely ellen a pontszerzés bravúr lenne.

Igazi értékmérő három forduló vár a Szeged–Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgó­csapatára. Vasárnap 17 órától a Gyirmót FC Győr látogat a Szent Gellért Fórumba, majd Siófokra és Győrbe utaznak Germán Ta­­­másék. A Gyirmót hatodik he­­lyen áll, és kimondott célja a feljutás, a Siófok negyedik a tabellán, a Győr pedig harmadik – a tabella elejéről következnek tehát az ellenfelek. Van, aki azt mondja, még a pontszerzés is bravúr lenne bármelyik meccsen, de azért ne legyünk ennyire pesszimisták.

Maradjunk is az első feladatnál, a Gyirmót FC Győrnél. Igazán rutinos és minőségi játékosok alkotják Csertői Aurél együttesét, elég, ha csak Lipták Zoltánra (korábbi NB I-es csapatai: Videoton, Győr, Újpest, Diósgyőr), Vass Ádámra (MTK), Tóth Bencére (FTC, Pápa, Szolnok, Mezőkövesd) vagy Présinger Ádámra (U20-as világbajnoki harmadik volt 2009-ben, MTK, Videoton, Pápa) gondolunk.

Rajtuk kívül a Honvéd akadémiájának fiataljai (Májer Mi­­lán, Herjeczki Kristóf) is ko­­moly játékerőt képviselnek, azaz maga az ellenfél is jelentős minőséget képvisel.

Az előző fordulóban a Gyirmót FC Győr hazai pályán ka­pott ki úgy a Siófoktól, hogy már a félidőben kialakult a 3–1-es végeredmény. A második játékrészben hiába alakított ki nagy helyzeteket a ha­­zai csapat, egy-két méterről is kimaradtak a lehetőségek. A Szeged–Csanád Grosics Akadémia önbiza­lom-növelő iksszel indított Szom­­bathelyen, innen kellene tovább építkezni.

– Ebben a hónapban nagyon erős ellenfelekkel találkozunk. A Gyirmót egyike a legerősebb csapatoknak a bajnokságban. Biztos vagyok benne, hogy fájt nekik a 3–1-es hazai vereség, de ez a bajnokság ilyen, itt ha valaki hibázik, megbüntetik az ellenfelek. Egy nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, de ne­­künk is megvannak a fegyvereink, az elképzelésünk, és hiszünk az elvégzett munkában. Számítunk a közönségre is, mint mindig. Itt szeretném megköszönni a Haladás elleni, idegenbeli fantasztikus szurkolást is – nyilatkozta Joao Ja­­neiro, a Szeged–Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője.

A portugál szakember munkáját nem könnyíti meg, hogy Tóth Gábor és Oláh Gergő sárga lapok miatti eltiltását tölti majd, Varga Szabolcs, Jovano­vics Alekszandar és Kárász Krisztián sérülésből épül fel, így öt meghatározó játékos hi­­ányzik majd.

Az újoncok közül Hudák Martin és Kuti Krisztián bemutatkozása egészen jól sikerült, nagy kérdés, vajon kik lehetnek még az említettek helyettesei.