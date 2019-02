Kezdődik az NB I/B-s kézilabdaidény a Csongrád megyeiek számára

Majdnem két és fél hónap szünetet követően indul ismét útjára a labda a kézilabda NB I/B-ben. Az algyői férficsapat vasárnap 18 órakor a PLER otthonában indít, míg a nőknél a Szeged a dobogós Vasast fogadja szombaton 17 órától, az algyői lányok pedig vasárnap 17 órától az 5. Nyíradonyt.



ContiTech FKSE-Algyő



A ContiTech FKSE-Algyő férfiegyüttese a tabella negyedik helyéről várhatja a küzdelmeket, amelyeket rögtön egy fontos rangadóval kezd a harmadik PLER otthonában.



– Három-három távozónk és érkezőnk volt, emiatt a felkészülésünkben állandóságról csak részben beszélhetünk. Munka, betegség és sérülések miatt keveset tudtunk teljes kerettel készülni. Emiatt kicsit kétarcúak voltunk, így nem is tudom, mit várhatok a csapattól – árulta el Herbert Gábor vezetőedző.



Távozott Algyőről a kettős játékengedélyű Tóth József, aki a Ferencvárosnál tölti kölcsönben a tavaszt a MOL-PICK Szegedtől. Helyére szintén kettős igazolással Lőrincz Marcell érkezett a PICK utánpótlásából, mivel Gazsó Balázs is távozott erről a posztról Kiskunfélegyházára. Irányítóból Sándor Roland Orosházára írt alá, míg a PLER-től a szegedi legenda, Mezei Richárd fia, Mezei Bendegúz érkezett jobbátlövőbe.



PC Trade Szeged KKSE



Tanultak a szezonkezdetből a PC Trade Szeged KKSE-nél, ahol Vojkovics Gyula tréner szerint a felkészülés végére jött tavaly a csúcsforma, amivel megnyertek egy orosházi tornát. Az alapozás most is jól sikerült, bizakodóan várják a kezdést.



– Szeretnénk feljebb lépni a nyolcadik pozícióból, amihez itthon jól kell szerepelnünk, valamint idegenben el akarunk érni egy-két bravúrt – tekintett előre derűlátóan Vojkovics.



A szegedi keretben minimális változások voltak, a legnagyobb erősítés, hogy Maláti Dóra hosszú sérülés után visszatér. Takács Kitti hazaigazolt, munka miatt Tökölön folytatja.



Levendula Hotel FKSE-Algyő

Nagy volt a jövés-menés a sereghajtó Levendula Hotel FKSE-Algyőnél, négyen távoztak és ugyanennyien érkeztek Avar György csapatába. Békéscsabai nevelésű kapust igazoltak Mohácsról Kölcze Gabriella személyében, a balátlövő Egervári Petra Kecskemétről, Fejes Maja féléves kiskundorozsmai kitérő után igazolt Algyőre.



A belső pozíciókban bevethető Ekker Gitta kettős játékengedéllyel érkezik Békéscsabáról. Távozott Bacsa Flóra (K. Szeged SE), Bagi Kata (HLKC) és munkahelyi elfoglaltság miatt – de valószínűleg Szarvason tovább játszik – Velky Viktória, míg Draxler Orsolyára kiújuló porckorongsérve miatt nem tudnak számítani.



– Volt feladatunk bőven a télen, morálisan mindenképpen jót tettek az új lányok, míg játékban folyamatosan csiszolódunk. Kevesen vagyunk, de emiatt összetartóbb a csapat. Nehéz feladat előtt állunk, hogy kiharcoljuk a bennmaradást, de ez a célunk, ezért küzdünk – beszélt csapatáról Avar György vezetőedző.