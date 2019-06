Megnyugtató futamok az Európa Játékokon: A szegediek közül Kárász két számban, Nádas, Birkás, Kuli és Kiss is döntős

Nagyot hajtott. A szegedi Kiss Tamás a középfutamban biztosította helyét a döntőben. FOTÓ: MTI

Minden idők legjobb idejével jutott be egyből a döntőbe a Kárász Anna (NKM Szeged), Kozák Danuta (Újpest) páros K2 500 méteren az Európa Játékokon. Még soha egyetlen női egység sem teljesítette 1:36 perc alatt a távot, Kárászék azonban 1:35.876 perccel nyerték az előfutamot. Az algyői, de győri színekben versenyző Kopasz Bálint ugyan nem világrekorddal, de szintén a legjobb idővel lett rögtön döntős K1 1000 méteren.Kárász Annára délután a né­­gyes előfutam várt, amelyet behúztak, azaz nyertek Kozákkal, Csipes Tamarával és Medveczky Erikával egy hajóban, így egyből a döntőbe kerültek. Az egység rendkívül rosszul rajtolt, ám féltávnál már ledolgozta az egy beülő hátrányt, és az is látszódott, hogy maradt még a hajóban tartalék. A férfi négyes 500 méteren harmadikként került a fináléba úgy, hogy hatalmas csatát vívtak a német és a szlovák hajóval – most a három szegedivel felálló Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István alkotta kvartett volt a vesztes.Az NKM Szeged kenusa, Kiss Tamás igen komoly ellenfeleket kapott, és az előfutamban elért negyedik hely után a középfutam sem volt egyszerű, végül 34 ezred másodperccel előzte meg a moldáv Tarnovszkit, és lett harmadik, így döntős.A versenyen ma 9.10-től már döntőket rendeznek.