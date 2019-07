Nagy Péter spanyol földön készül a szeptemberi vb-re

Nagy Péter a szegedi felkészülés után Spanyolországban folytatja az edzéseket, hétvégén pedig versenyen indul. Fotó: Karnok Csaba

Két hete helyből 140 kilo­grammot szakított a szegedi súlyemelő Nagy Péter. A Lelkesedés SK sportolója az elmúlt héten már 150-et nyomott a feje fölé. Fokozatosan lépked előre.– Még az alapozás elején járunk – kezdte a beszélgetést az Európa-bajnoki bronzérmes sportoló –, így nem nagy súlyokkal dolgozunk. Az első héten 120, majd ezután 140 és 150 kilogramm következett. Ebből hármas szériát hajtottam végre. Szegeden készültünk, napi két foglalkozás szerepelt a programomban. Egyelőre még itt tartunk, de minden a tervek szerint alakul. Figyelem a sérült lábam, szerencsére minden rendben vele, de nem szabad túlterhelnem.Ma repülőre ül az olimpikon, és egészen Spanyolországig utazik. Külföldön folytatja a felkészülést, illetve a hétvégén egy versenyen is elindul.– Ez egy jó erőfelmérő lesz. Semmi nagy dolgot nem várok még La Corunában, most az a fontos, hogy egy kicsit ez a viadal megtöri a monotonságot, kiszakadok az edzések légköréből. Augusztustól gyorsulnak fel igazán az események, előbb jön egy közös válogatott edzőtábor, majd Németországban és Spanyolországban szerepelek a csapatbajnokságon. Szeptemberben rendezik a világbajnokságot, ekkorra kell csúcsformába lendülnöm. A vébé után sem áll meg az élet, szeretnék legalább két világkupa-viadalon dobogóra lépni, hiszen most is eltökélt szándékom, hogy ott legyek Tokióban az ötkarikás játékokon. Ez lenne a harmadik olimpiám Londonban, Rio de Janeiróban már szerepeltem, ez a célom, ez a tervem, hogy most is sikerüljön.