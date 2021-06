Eladó Michael Schumacher első Forma–1-es autója

A smaragdzöld Jordan 191-es eladási ára a Motor Sport magazin szerint 1,25 millió font (505 millió forint).

Az 52 éves Schumacher az 1991-es Belga Nagydíjon debütált az F1-ben ezzel a versenyautóval.

Got £1.25m to spare?

Then you could snap up the Jordan 191 #F1 car that Michael Schumacher completed his first #Formula #One practice in as it goes up for sale.

The don't make them like they used to…

Read more:https://t.co/0Nieev1shc pic.twitter.com/V5jzlPFcbB

— Shepherd Compello Motorsport Insurance (@SCMotorsportIns) June 8, 2021