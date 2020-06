Megvehetik azt a gatyát, amiben Steve Kerr bajnokságot nyert a Bullsnak (videó)

A most 54 éves Kerr a Chicago Bulls játékosaként a Utah Jazz elleni párharc hatodik összecsapásán,

A találkozó után Michael Jordan tőle szokatlan módon hangzatos nyilatkozatban emelte ki Kerr érdemeit.

V is for V: Our 5th championship in 1997.

One of the greatest playoff moments in NBA history, Steve Kerr hits a 17-footer in Game 6 with five seconds remaining to help the Bulls clinch their fifth title 🔥 pic.twitter.com/mjIGw7DBp7

— Chicago Bulls (@chicagobulls) April 27, 2020