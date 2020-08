Mire lesz képes a szezon meglepetéscsapata a favorit ellen?

A labdarúgó Bajnokok Ligája lisszaboni végjátékának második, szerdai eldöntőjében a Bayern München és az Olympique Lyon csap össze.

A találkozó favoritja a bombaformában futballozó német bajnok, ugyanakkor a Ligue 1 legutóbbi kiírásában mindössze hetedik francia gárda már a Cristiano Ronaldóval felálló Juventust, illetve a Josep Guardiola irányította Manchester Cityt is elbúcsúztatta.

A két csapat korábban nyolc alkalommal találkozott egymással, mindegyik összecsapást a BL-ben vívták az új évezred első évtizedében, a kieséses szakaszban egyszer, a 2010-es elődöntőben kerültek össze. Akkor a Bayern rendkívül simán jutott tovább, miután Münchenben Arjen Robben góljával született hazai siker, a visszavágón pedig Ivica Olic szerzett mesterhármast Lyonban.

A Bayern a negyeddöntőben történelmi, 8-2-es megsemmisítő vereséget mért a Lionel Messi fémjelezte Barcelonára, ennek köszönhetően mindössze kilenc mérkőzés után

már most klubrekordot jelentő 39 gólnál jár a BL mostani szezonjában és akár arra is lehet esélye – elnézve a bajorok formáját -, hogy célba vegye a Barcelona 45 gólos idénycsúcsát, amelyet még az 1999/2000-es idényben 16 mérkőzésen állítottak fel a katalánok.

„Akik ismernek, tudják rólam, hogy nem a múltban élek.

Természetesen örülünk a Barcelona elleni eredménynek, de nekünk továbbra is egy célunk van, és látjuk milyen gyorsan történnek a dolgok a futballban.

Előre kell tekintenünk, számos tapasztalt futballistánk van, akik tisztában vannak vele, hogy a lehető legjobban kell felkészülnünk, és még mindig vannak dolgok, amiket ki kell javítani” – idézte Hans-Dieter Flicket, a Bayern München vezetőedzőjét az európai szövetség (UEFA) honlapjának előzetese.

A Bayern egyik legfontosabb embere a 31 éves Robert Lewandowski, aki pályafutása legjobb szezonját futja, 45 tétmérkőzésen 54-szor talált be és sokak szerint az Aranylabda egyértelmű várományosa lett volna, ha a France Football nem dönt úgy, hogy a koronavírus-járvány miatt idén nem hirdet győztest. A BL-ben nyolc találkozón 14 alkalommal volt eredményes és esélye van arra, hogy beállítsa vagy akár meg is döntse Cristiano Ronaldo 17 gólos rekordját. Amennyiben a Lyon ellen is betalál, akkor Cristiano Ronaldo és Ruud van Nistelrooy után a harmadik játékos lenne a BL-történetében, aki egymást követő kilenc mérkőzésen gólt szerez, a rekordot előbbi tartja 11-gyel.

A Bayernnek ez lesz a 12. fellépése a BL elődöntőjében, ezzel beéri az örökrangsor második helyén a Barcelonát, így már csak a Real Madrid előzi meg, amely 13 alkalommal volt érintett a legjobb négy között.

A müncheniek a 2012/13-as sikerüket követően először kerülhetnek be a fináléba, azóta a gárda négy elődöntőt bukott el.

Forrás: MTI