Pályán az utánpótlás: 9 szegedi kick-boxos szerzett érmet, nemzetközi tornát nyert a Pick ifjúsági csapata

Kézilabda



Nemzetközi felkészülési tornát nyert meg a Pick Szeged ifjúsági csapata. Három hétvégén és három helyszínen küzdöttek meg egymással három nemzet ifjúsági korú kézilabdacsapatai a Triplex-kupán.



A Pick Szeged öt csoportmérkőzéséből négyet magabiztosan megnyert. A szerbiai Zentán a hazaiakat és a Hódmezővásárhelyt, a szegedi Etelka sori sportcsarnokban pedig a Makói KC-t győzték le, míg a Kiskunfélegyházával szemben alulmaradtak. A torna utolsó állomásán, a romániai Nagyszentmiklóson fölényes sikert arattak a házigazda ellen, így a döntőben a Kiskunfélegyházával találkoztak ismét.



A csoportmeccsek során szoros csatában 25–24-re a Bács-Kiskun megyeiek nyertek a Szeged ellen, a finálét azonban egygólos félidei hátrányt követően 28–25-re megnyerte a Pick Szeged ifjúsági együttese.



A Kézilabda Szeged SE négy csapattal vett részt Szombathelyen, a Student Comfort-kupán. Az U9-es és az U10-es korosztályok mérkőzésein az eredményt nem számolták, de hasznos és jó mérkőzéseket tudtak játszani az együttesek.



Az U11-es csapat három győzelmet aratott a csoportban (KSZSE–Szombathelyi KKA 13–11, KSZSE–Dunaszerdahely 16–11, KSZSE–Vasas ASI 22–14), az elődöntőben a Szombathelyi KKA II. ellen játszottak és nyertek, majd a fináléban a már egyszer legyőzött Dunaszerdahely volt az ellenfél, amelyet 10–8-ra megint sikerült felülmúlni. A legjobb kapus a szegedi Péter Rebeka, míg a gólkirály a szintén szegedi Lakos Nikolett lett.



A csoport mérkőzéseken az U13-asok két győzelmet arattak (KSZSE–Debrecen 12–11, KSZSE–XVI. kerület Bp. 16–11), majd a döntő első mérkőzésén a Szombathelyi KKA-t 21–13-ra múlták felül.



A hármas döntő második meccsén a Nemesvámos volt az ellenfél, amelyet 20–12-re győztek le a szegediek, a gólkirály Mórocz Fanni lett. A csapat tagjai: Demeter Dorka, Hódi Fanni Panka, Horváth Réka, Juhász Noémi, Keceli-Mészáros Renáta, Keresztúri Virág, Löszter Alexandra, Mórocz Fanni, Papp Eszter, Pintér Auguszta Szimonetta, Simon Fruzsina, Tamási Hanna Daniella, edző: Veres Márton.



Kick-box



A horvátországi Karlovac adott otthont a Karlovac Opennek, amelyen négy kontinens 31 országának 180 csapata adta le a nevezéseit, így közel 2000 harcos húzott kesztyűt és lábvédőt a kétnapos verseny során. Évről évre egyre nagyobb a részvételi arány, idén az USA-tól Izraelig és Puerto Ricótól Algériáig képviseltették magukat a világ kick-boxerei. Minden korcsoportban (gyermektől a felnőttig) és minden szabályrendszerben (pointfighting, light-contact, kick-light, full-contact, low-kick, K-1 és formagyakorlat) osztottak érmeket a szervezők.



A KirályTeam Kick-box Akadémia szegedi csoportjából (Harmónia Verseny és Szabadidősport Egyesület) 9 versenyző szerzett érmet.



A szegedi utánpótlás-versenyzők eredményei: Csala Botond – 3 arany; Fülöp Anna – 1 arany; Bárdos Inez – 1 arany, 2 ezüst, 2 bronz; Nagy Bálint – 2 arany, 1 ezüst; Lázár Erik – 1 bronz; Solymosi Bence – 2 arany; Haider Katrin – 1 arany; Karai Zétény – 1 arany, 1 bronz; Juhász Ábel – 2 ezüst.



A szegedi versenyzők felkészülését Jároszkievicz Krisztián és dr. Gyuris Gábor mester irányította.



Kosárlabda



Férfi U20-as NB I A csoport, 19. forduló: Naturtex-SZTE-Szedeák (2.)–Alba Fehérvár (6.) 83–63 (20–14, 27–21,15–6, 22–22)

Szedeák: Goldring 21/12, Mayer 16, Mike 11/3, Varga 11/3, Bonifert 2 Csere: Szatmári 14, Cvijin 8, Gardi, Polányi, Tráser. Edző: Kiss Zsolt.

Kiss Zsolt: – Gratulálok a fiúknak! Maximálisan koncentrálva játszottak, amit a 63 kapott pont is jól mutat.



Férfi U20-as NB I B, Zöld csoport, 18. forduló: Vásárhelyi Kosársuli (4.)–Budaörsi DSE (7.) 116–74 (31–19, 33–9, 29–22, 23–24)

A vásárhelyi pontszerzők: Béres 13/3, Erdélyi 7, Börcsök 17, Bálint 16/3, Domján 17/3, Czégel 15/9, Szabó 13/9, Bodócsi 5/3, Nánási 9/3, Drávai 4.



Fiú U16-os bajnokság, osztályozó Vásárhelyi Kosársuli–MEAFC 65–43

A vásárhelyi pontszerzők: Ságodi 23/3, Knyur 7/3, Balogh 14/3, Németh 7, Megyesi 4, Pánczél 8, Szántó 2. Edző: Czibere Zoltán.

Czibere Zoltán: – Az első mérkőzéssel ellentétben rendben volt a védekezésünk. Viszonylag gyorsan 10 pont körüli előnyre tettünk szert, azonban támadásban továbbra sem igazán tudtuk hozni az elvárható szintet, amivel a saját dolgunkat nehezítettük meg. Szerencsére mindenkinek helyén volt a szíve, és óriási győzni akarással sikerült ledolgozni 13 pontos hátrányunkat, így tavasszal is az országos főtáblán játszunk tovább. Gratulálok a fiúknak!



Kiskőrösön szerepelt a Foliaplast-Bordány U13-as együttese. Retek Flórián tanítványai az öt meccsen öt győzelmet zsebeltek be, 13 szerzett gól mellett csupán két kapott góllal zártak, a torna válogatottjába pedig Turcsik Bálintot is beválasztották.



Eredményeik: Foliaplast-Bordány–Csávoly 3–0 (gólszerzők: Turcsik, Nógrádi, Fodor), Foliaplast-Bordány–Kiskőrös Kék 3–0 (Turcsik 2, Fodor), Foliaplast-Bordány–Kiskunfélegyháza 4–2 (a bordányi gólszerzők: Nógrádi, Turcsik 3), Foliaplast-Bordány–Kiskőrös Piros 1–0 (Lévai), Folialast-Bordány–Kalocsai Méhecskék 2–0 (Sándor M., Fodor).



Vízilabda



Benu lány ifjúsági országos bajnokság, alapszakasz, 13. forduló: BVSC (6.)–Csongrád VVSE (12.) 32–2 (6–0, 7–0, 9–1, 10–1)

A csongrádi gólszerzők: Erdélyi L., Kátai-Benedek H.



Szegedi NVEGY (11.)–Yordo Szentes (1.) 4–20 (1–5, 0–7, 1–3, 2–5)

Gólszerzők: Ladóczki A. 4, ill. Kudella P. 6, Dömsödi D. 5, Szabó K. 3, Korom R. 3, Fodor F., Káris J., Kajtár S.



Benu lány serdülő országos bajnokság, alapszakasz, 13. forduló: BVSC (3.)–Csongrád VVSE (12.) 25–3 (7–0, 7–0, 3–1, 8–2)

A csongrádi gólszerzők: Forgó J., Tyukász A., Hegedűs G.

Szegedi NVEGY (11.)–Yordo Szentes (1.) 5–17 (1–7, 3–2, 0–3, 1–5)

Gólszerzők: Ladóczki A. 3, Báló L., Pádár B., ill. Dömsödi D. 5, Fodor F. 3, Héri A. 3, Bocskay E. 2, Csiszár M., Tóth F., Varga V., Miszlai G.



Benu lány gyermek országos bajnokság, alapszakasz, 13. forduló:

BVSC (2.)–Csongrád VVSE (6.) 12–3 (5–2, 3–0, 3–1, 1–0)

A csongrádi gólszerzők: Tyukász A. 2, Kókai L.

Szegedi NVEGY (8.)–Yordo Szentes (3.) 13–17 (2–5, 2–4, 4–5, 5–3)

Gólszerzők: Katona Cs. 4, Kispál R. 4, Farkas F. 2, Medgyes V. 2, Hasznos N., ill. Tóth F. 10, Koncz T. 2, Mácsai E. 2, Mácsai K., Kovács P., Boldizsár R.