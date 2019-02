Pályán az utánpótlás: túl az első fedett versenyén a Titán TC, remekeltek a kézisek

Szegeden és Debrecenben is a dobogó legfelső fokára állhatott a PICK Szeged. Fotó: pickhandball.hu

Túl vannak első fedett pályás versenyükön 2019-ben a Titán TC versenyzői. Kis létszámban, jó formában utazhattak a budapesti BOK-csarnokban tartott serdülő magyar bajnokságra, mivel a fiúk jó munkát végeztek el az alapozó időszakban.A kiváló felkészülés nem maradt siker nélkül, mivel sok egyéni csúcsot szállítottak a Titán TC versenyzői.Kovács Árpád (39,12 s) 5., Burkus Barnabás (40,13 s) 12., Szeges Richárd (43,15 s) 31., Szűcs Levente (48,5 s) 42. helyen végzett.Kovács Árpád (7,69 s) 12., Burkus Barnabás (8,08 s) 19.4×200 m: Titán TC (Kovács Árpád, Burkus Barnabás, Szeges Richárd, Szűcs Levente) 1’47,42-es idővel a 8. helyen végzett.Az elmúlt hétvégén Debrecenben rendezték az ország egyik legszínvonalasabb utánpótlás-kézilabdatornáját, a Főnix-kupát. Az eseményen a fiúk között Csongrád megyéből a PICK Szeged több csapata mérette meg magát, míg a lányok között a K. Szeged SE, a Szeged KKSE, a Hódmezővásárhelyi LKC és az Algyő szerepelt.Hetek óta remek formában játszanak a PICK Szeged Utánpótlás U11-es tehetségei, akiknek Mandl Alice az edzőjük. A fiúk január utolsó hétvégéjén megnyerték Szegeden a PickBall-kupát (az elmúlt héten nem az ő fotójuk jelent meg, elnézést kérünk tőlük), majd legutóbb a debreceni Főnix-kupán is diadalmaskodtak korosztályukban. Az U14-esek között a második helyen végzett a PICK, míg az U12-eseknél a negyedik és ötödik helyet is egy-egy csapatuk szerezte meg.A lányoknál tarolt a XIII. Főnix-kupán a K. Szeged SE, mivel az U14-es és U11-es kiírást is megnyerték, utóbbiban Laluska Balázs algyői tanítványai negyedikek lettek. Az U12-es korosztályban a PC Trade Szeged I. állhatott fel a dobogó tetejére, a II. számú csapat pedig negyedik helyen végzett. U13-ban három Csongrád megyei együttes is indult a lányok között, az SZKKSE a negyedik, a HLKC a hatodik, a K. Szeged SE a tizenegyedik pozícióban zárt.U16-os bajnokság, B osztály, középszakasz, III. csoport, 6. forduló.Hüvös Gábor Bendegúz (90%) – Pallós Bertalan (1), Videnovic Stefan, Ferró Norbert 1, Kostic Luka, Sánta William. Csere: Kis Matej, Wenner Miklós Barnabás 1, Durica Luka, Peceric Petar 2 (1), Vadkerti Zalán (3) – Markulik Kende, Paróczy Szabolcs, Csányi Bence, Vörös Henrik Zsigmond.Csiki Csaba.– hosszabbítás utánU14-es bajnokság, B osztály, Keleti csoport, 17. forduló.Veress Bence (92%) – Dobó Ármin 1, Markulik Kende, Osznovics Lóránt, Peceric Slaven, Vörös Henrik Zsigmond (1). Csere: Gyenge Iván, Paróczy Szabolcs, Csányi Bence 2, Rózsa Marcell, Wehli Marcell – Nad Mateja, Szabó Marcel, Kocsis Gergely Koppány 1 (1), Várhegyi Csongor László.Csiki Csaba.Férfi U20-as NB I, A csoport, 18. forduló, Debrecen:Kerpel-Fronius G. 6, Goldring 19/9, Varga Á. 23/9, Bonifert 15, Mayer Á. 2. Csere: Szatmari 6, Polányi, Balogh 7, Cvijin 16/6, Tráser N. Edző: Kiss Zsolt.Férfi U20-as NB I B, Zöld csoport, 18. forduló:Kovács 21/12, Erdélyi 13, Drávai 11/3, Bodócsi 11/9, Bálint 8, Gyurkovics 7/3, Szepesi 4, Nánási 4, Börcsök 4, Czéegel 2, Karsai 2.Benu fiú ifjúsági országos bajnokság, alapszakasz, 13. forduló:Börcsök 4, Mekkel 2, Lakatos.Tóth Gy. 5, Bozó 3, Barna 2, Mácsai, Guti, Katona, Kasza.Benu fiú serdülő országos bajnokság, alapszakasz, 13. forduló:Lakatos 5, Berkó 5, Kresák 3, Savanya 2, Tanács 2.Kasza 3, Mácsai 2.Benu fiú gyermek országos bajnokság, alapszakasz, 13. forduló:Leinweber 4, Meleg 3, Horváth 2, Pörge 2, Szabó, Körmendi.Makán, Czirbus, Félegyháza, Tóth.Fiú, Vidék II. Piros csoport, 2. forduló, Szeged:Eredmények: SZVPS–Vojvodina 1–21, Szolnok–Szentes 8–3, SZVPS–BVSC 6–8, Szentes–Nagyvárad 5–11.