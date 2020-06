Áll a bál a Burnley háza táján. Nem azért, mert az angol bajnokság élvonalában vitézkedő csapat hétfőn este súlyos, 5–0-ás vereséget szenvedett, bár ez is ok lehetne némi hangzavarra, ám ez a kiütéses kudarc most a háttérbe szorul. A botrány nem a futballhoz, hanem napjaink talán leghangosabb mozgalmához kötődik, amelynek jól ismert a jelszava: Black Lives Matter, azaz szó szerinti fordításban: Fekete életek számítanak.

Aligha akadnak sokan, akik ne ismernék az előéletét. Minneapolisban rendőri erőszak miatt meghalt egy fekete bőrű ember, George Floyd, az Egyesült Államokban azóta sem csitul a felháborodás, tüntetések követik egymást, és ebből nőtt ki ez a mozgalom, amely mögé beállt a Premier League is. A játékosok mezének a hátán ott virít a jelszó, és egy hete, amióta folytatódott a bajnokság, minden meccs előtt a játékosok a kezdés előtt fél térdre ereszkedve fejezik ki a szolidaritásukat. Igaz, akadnak közöttük szórakozottak, mint például Sadio Mané, a Liverpool szenegáli válogatott támadója, aki az Everton elleni mérkőzés előtt elsőre elfelejtett letérdelni, sprintelgetni kezdett az egyik térfélen bemelegítésként, és csak a többiek láttán kapott észbe, de ez most lényegtelen.

Hétfőn este ebbe a szertartásba rondított bele egy repülőgép, amely egy nagy molinót húzott maga mögött, és így repült el a Manchester City stadionja, az Etihad felett, a molinóról pedig ez harsogott: White Lives Matter Burnley, azaz a Fehér életek számítanak, a Burnley nyilván aláírás akar lenni.

Az FC Burnley már a meccs szünetében hivatalos közleményt adott ki, amelyben elhatárolódik a történtektől, bocsánatot kér minden érintettől, és megígéri, ha kiderül, ki vagy kik állnak az akció mögött, akkor azok soha többé nem tehetik be a lábukat a klub rendezvényeire.

Az ügy természetesen megosztotta a közösségi platformok népeit, egyesek szerint förtelmes, ami történt, maga a vegytiszta rasszizmus, mások szerint ha a fekete élet fontosságának a hangsúlyozása nem rasszizmus, akkor a fehéré sem az, az akció kiagyalói pedig tökös gyerekek. Ott tartunk tehát, hogy egy futballmérkőzés most nem az eredményről, nem egy húszesztendős nagy tehetség, a manchesteri Phil Foden két szép góljáról szól, hanem egy ilyen elszomorító eseményről és vitáról. Talán jó ötlet lenne kiegyezni egy olyan jelszó megalkotásával, hogy All Lives Matter, azaz Minden élet számít, mert abba nehezebb lenne belekötni, de félek, nem csak jó az ötlet. Alighanem naiv is.