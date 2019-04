Szenior úszósikerek: remekeltek a szentesi ˝delfinek˝

Elsőként Békéscsabán, ahol a nemzetközi mezőnnyel elrajtoló Gáspár Ervin Emlékversenyen szerepeltek. Három ország képviselői között a Szentesi Delfin ESC maroknyi csapatából kiemelkedett Borzi Miklós, aki 400 méteres gyorsúszásban abszolút kategóriában a mezőny második legjobb eredményét érte el, teljesítményét a rendezők különdíjjal jutalmazták.



Borzi képviselte a szentesieket Bécsben, a VII. nemzetközi úszóbajnokságon, ahol 1500 és 800 méteres gyorsúszásban is új korosztályos magyar csúccsal ért célba. 400 méter gyorson aranyérmet, 1500 és 200 méter gyorson pedig ezüstérmet szerzett.



Kassán, a szlovákiai nyílt szenior úszóbajnokságon is szép szentesi eredmények születtek, Borzi 50, 100, 200, 400, 800 és 1500 gyorson is a mezőny legjobbja volt, 800 méter gyorson pedig ismét korosztályos országos csúcsot úszott. Ugyanezen a viadalon Maczula Zoltán 200 és 400 méter gyorson ezüstérmet, 50 és 100 méter gyorson pedig bronzérmet szerzett.



A budapesti fedett pályás szenior úszó ob-n, amelyen 6 ország 379 versenyzőjével szintén nemzetközi mezőnyt hozott, számtalan országos szenior korosztályos csúcs született, ebből kettőt a Szentesi Delfin ESC versenyzője, Borzi úszott 800 és 200 méteres gyorsúszásban. A legjobb eredményt a szintén „delfines" úszó, Venczel Kincső érte el 200 méteres pillangóúszásban, teljesítményét a szervezők a legjobb eredményt elérő versenyzőnek felajánlott kupával ismerték el. Berezvainé Virágos Éva 10 egyéni számban indult, s valamennyi számát

megnyerve 10 bajnoki címmel zárta a versenyt. A többi versenyző is fantasztikusan teljesített, összesen 35 egyéni bajnoki cím mellé még 8 váltóban is első helyen értek célba. A pontversenyben 61 egyesületből 4. helyen végzett a Szentesi Delfin ESC, hajszálnyira lemaradva a dobogóról.



A Szentesi Delfin ESC egyéni eredményei, Gáspár Ervin Emlékverseny, Békéscsaba, Brunnerné Palásti Katalin: 1. hely: 50 m pillangó, 100 m hát, 200 m vegyes, 50 m gyors, 50 m hát, 2. hely: 400 m gyors; Melkuhn Dezső: 1. hely: 50 m pillangó, 100 m gyors, 200 m vegyes, 400 m gyors, 100 m pillangó; Borzi Miklós: 1. hely: 400 m gyors, 100 m gyors, 2. hely: 50 m gyors; Rozgonyi Eszter: 1. hely: 200 m mell, 100 m gyors, 2. hely: 50 m mell; Bocskai Zsófia: 1. hely: 50 m pillangó, 200 m vegyes, 2. hely: 100 m gyors; Lucz Imre: 1. hely: 50 m pillangó, 2. hely: 100 m gyors, 3. hely: 200 m mell, 5. hely: 50 m mell; Demeterné Zsuzsa: 2. hely: 50 m hát, 100 m hát. 4×50 m női gyorsváltó, V. korcsoport: 1. hely: Szentes (Brunnerné, Bocskai Zs., Demeterné, Rozgonyi E.). Fedett pályás szenior úszó ob, Budapest, egyéni eredmények, Venczel Kincső: bajnok: 200 m pillangó (új korosztályos Európa-csúcs); Berezvainé Virágos Éva: bajnok: 50 m gyors, 100 m gyors, 200 m gyors, 400 m gyors, 800 m gyors, 50 m hát, 100 m hát, 200 m hát, 200 m vegyes, 400 m vegyes; Melkuhn D.: bajnok: 200 m gyors, 400 m gyors, 800 m gyors, 400 m vegyes, 200 m pillangó, 100 pillangó; Borzi M.: bajnok: 800 m gyors (új országos csúcs), 200 m gyors (új országos csúcs), 400 m gyors, 100 m gyors, 50 m gyors; Brunnerné: bajnok: 50 m hát, 100 m hát, 200 m hát, 200 m vegyes, 2. hely: 800 és 50 m gyors, 3. hely: 400 m gyors; Pólyáné Téli Éva: bajnok: 50 m mell, 100 m mell, 200 m mell, 50 m pillangó; Tari László: bajnok: 400 m vegyes, 200 m vegyes, 200 m hát, 100 m hát; Pászti Edit: bajnok: 50 m hát, 2. hely: 50 m gyors, 100 m gyors, 200 m hát, 4. hely: 100 m hát; Nyéki Anikó: bajnok: 100 m pillangó, 5. hely: 100 m gyors, 6. hely: 50 m pillangó, 7. hely: 50 m gyors; Geönczeöl Gábor: bajnok: 50 m gyors; Demeterné: 2. hely: 100 m hát, 200 m hát, 3. hely: 50 m hát; Lukátsy Katalin: 2. hely: 50 m mell, 100 m mell; Bíró Gábor: 2. hely: 100 m mell, 4. hely: 50 m hát, 5. hely: 200 m gyors, 200 m vegyes, 6. hely: 50 m mell, 7. hely: 100 m gyors, 8. hely: 50 m gyors; Ábel Krisztina: 2. hely: 50 m hát; Maczula Zoltán: 3. hely: 400 m gyors, 100 m gyors, 4. hely: 200 m gyors, 800 m gyors, 6. hely: 50 m gyors; Kovács Attila: 3. hely: 800 m gyors, 4. hely: 200 m hát, 400 m gyors, 100 m gyors, 5. hely: 200 m gyors, 100 m hát; Vezsenyi Péter: 6. hely: 50 m gyors; Bodnár Istvánné: 3. hely: 100 m mell. Váltók, 4×50 m férfi vegyes, IV. kcs.: 2. hely: Szentes (Tari L., Szabó Imre, Kovács A., Maczula Z.); 4×50 m női vegyes, IV. kcs.: 2. hely: Szentes (Berezvainé, Pólyáné, Nyéki A., Pászti E.), VI. kcs.: 2. hely: Szentes (Demeterné, Bodnárné, Palásti K., Lukátsy K.); 4×50 m férfi gyors, III. kcs.: 8. hely: Szentes (Pólya Sándor, Kovács A., Geönczeöl G., Maczula Z.), VI. kcs.: bajnok: Szentes (Vezsenyi P., Melkuhn D., Tari L., Borzi M.); 4×50 m női gyors, V. kcs.: bajnok: Szentes (Berezvainé, Pólyáné, Brunnerné, Pászti E.); 4×50 m mix vegyes, III. kcs.: 6. hely: Szentes (Pászti E., Bíró G., Venczel K., Maczula Z.), V. kcs.: bajnok: Szentes (Berezvainé, Pólyáné, Kovács A., Tari L.), VI. kcs.: bajnok: Szentes (Demeterné, Brunnerné, Melkuhn D., Borzi M.); 4×50 m mix gyors, III. kcs.: 3. hely: Szentes (Pászti E., Bíró G., Venczel K., Maczula Z.), V. kcs.: bajnok: Szentes (Berezvainé, Pólyáné, Kovács A., Tari L.), VI. kcs.: bajnok: Szentes (Demeterné, Brunnerné, Melkuhn D., Borzi M.); 4×100 m mix vegyes, III. kcs.: 2. hely: Szentes (Pászti E., Bíró G., Nyéki A., Maczula Z.), V. kcs.: bajnok: Szentes (Brunnerné, Pólyáné, Kovács A., Tari L.), VI. kcs.: bajnok: Szentes (Demeterné, Brunnerné, Melkuhn D.,

Borzi M.).