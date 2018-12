Történelmi évek Tiszaszigeten: folytatja sikerszériáját az előző két kiírás bronzérmese

Elégedett lehet. Bernát Péter és csapata az első helyen várhatja a tavaszi folytatást. Fotó: Karnok Csaba

Rutai vezeti a góllistát. Fotó: Karnok Csaba

Ferenczi Ferenc, a klub elnöke, Tiszasziget polgármestere

– A siker titka röviden: a szigeti összefogás. A klub körül olyan baráti, szurkolói kör alakult ki, amely megfelelő alapot jelent a sikeres munkára. Ezen túl persze kell a megfelelő létesítmény is, ezt az önkormányzat az elmúlt évek során megteremtette, ebben nagy jelentőséggel bír a TAO-támogatás. Kiemelném Kiss Róbert munkáját, aki ha kell, követel, ha kell, kétkezi munkát végez, ezzel kel és fekszik. Ő az utolsó mohikánok egyike. Összesen 160-an voltunk az évzáró rendezvényünkön, mindig odafigyeltünk, hogy ez ne csak a felnőttekről szóljon. A jövő? Előbb meg kell nyerni a bajnokságot, Bernát Péter személye ebben kulcs, hiszen évek óta közel húsz fővel zajlanak az edzések. Egyelőre nem látom reálisnak az osztályváltást, ehhez előbb meg kell építenünk a műfüves pályát. Hosszabb távon úgy lehetne reális az NB III, ha a deszki megállapodást a Tisza-Maros szögre is kiterjesztenénk, és egy nagy szegedi klub alatt tudnánk működni.

A 2016–17-es szezonban produkálta addigi legeredményesebb évét a Tiszasziget SE labdarúgócsapata. A szigetiek korábban még soha nem állhattak fel a dobogóra a megyei I. osztályban, a sikert azonban újabb remek év követte, hiszen az előző kiírásban ismét bronzérmet nyert Bernát Péter együttese: bár az örömtől volt hangos a szigeti közösség, a csapatnak egészen az utolsó fordulóig esélye volt a bajnoki címre is. Ez végül nem sikerült, bár ebben szerepe volt annak is, hogy négy pontot levontak a felnőttek eredményéből az U16-osok létszámproblémái miatt.Mint más területen, úgy ebben is sikerült előrelépnie a Tiszaszigetnek: a klub együtt- működést kötött a Deszkkel, amelynek értelmében a két egyesület abban a korosztályban segíti egymást, amelyikben a másiknak szüksége van rá. Időközben elkészült az új klubház, nyáron a tehetséges fiatalok mellett rutinos labdarúgók is csatlakoztak a gárda keretéhez, és sokáig úgy tűnt, senki sem állíthatja meg a kék-fehéreket.Mindössze öt pontot vesztettek Drágity Dusánék az őszi idény folyamán, minden statisztikai mutatóban a legjobbnak bizonyult a Tiszasziget az ősszel, amelynek félévi bajnoki címéhez nem férhetett kétség. Ha a pályán hasonlóan alakulnak a dolgok tavasszal is, akkor beérhet az a munka, amely a településen zajlik az elmúlt időszakban, ám addig még vár a csapatra 14 mérkőzés.Legtöbb lőtt gól a bajnokságban (52)Legkevesebb kapott gól a bajnokságban (9)Legtöbb győzelem (12)Házi gólkirály: Rutai Balázs(17 gól)Legnagyobb arányú győzelem (Tiszasziget–Zsombó 12–0)Leghosszabb győzelmi sorozat (7 meccs)