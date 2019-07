Új alapok Szőregen: csak a megyenégyben indul a Rákóczi

2005 óta legjobb eredményét ér­­te el az előző szezonban a Sző­­reg a megyei I. osztályban be­­gyűjtött 38 pontjával: még ennél is ígéretesebben indult az idény, azonban tavasszal már számtalan gonddal küzdött a klub. Ezekre nem tudtak megoldást találni, ezért a vezetőség úgy döntött, a következő szezonban a megyei IV. osztályban indul.



– A labdarúgók számára nem a tisztelet és a becsület a fontos, hanem amint egy kicsivel is több pénzt kapnak, máris elhagyják az egyesületet – kezdte Tóth Ta­­más, a Szőreg szakosztály-vezetője. – Ezért is gondoltuk úgy, hogy új alapokra helyezzük a klub jövőjét, és az utánpótlásunkra támaszkodva építenénk egy új csapatot. Hosszabb távú célunk, hogy a megyekettőig eljussunk – indokolt Tóth Ta­­más, aki hozzátette: amíg édes­­apja és ő tevékenykedik a klubnál, addig biztos, hogy lesz labdarúgás Szőregen.



A felnőttek keretéből a legtöbben távoznak, a szőregi illetősé­­gű Csikós József maradásában bíznak, Vígh Sándor Székkuta­son, Dongó Dénes pedig Kiskundorozsmán folytathatja, de a távozók sora igen népes lehet. Az újjáformálódó együttes irányítását az ifjúsági csapatéval együtt Tóth Tamás veheti át.



– Kiss Máté távozását a Délmagyarországból tudtuk meg. Több opció is felmerült arra, ho­­gyan maradhatnánk a megyeegyben, de egyiket sem láttuk biztosítottnak. Megjegyzem, nem csak mi gondoltuk úgy, hogy ezt kell tennünk, több em­­ber javaslatára hoztuk meg ezt a fájdalmas döntést – zárta Tóth Tamás.