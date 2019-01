Újra pályán a MOL-PICK: felkészülési mérkőzésen a Eurofarm Rabotnik Bitola fogadják

Eurofarm Rabotnik Bitola

Eurofarm Rabotnik Bitola

Visszatérnek. Dean Bombac edzőmérkőzén lép pályára. Fotó: Karnok Csaba

A legrégebbi macedón klub



A bitolai RK Peliszter elődjét, a Pelagoniját 1946-ban alapították, amely az első kézilabdacsapat volt Macedóniában. A Peliszter az első macedón együttes, amely kipróbálhatta magát az európai kupaporondon, 1986-ban a spanyol BM Atlético Madrid ellen játszottak. Az 1987–88-as szezonban egészen az EHF-kupa negyeddöntőjéig meneteltek, de ez a klub tartotta a Vardar 2017-es BL-győzelméig azt az elismerést, hogy az egyetlen macedón klub, amely európai kupadöntőbe jutott. 2002-ben Challenge-kupában a Skjern múlta felül őket.

Foghíjas összeállításban fogadja ma 17 órától a macedóna MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata edzőmeccsen, mivel hét játékosa a világbajnokságon érdekelt, kettő pedig sérülés utáni rehabilitációját tölti.A MOL-PICK Szeged mai ellenfele, ajelenleg a macedón bajnokság alapszakaszának tabelláján a harmadik helyet foglalja el. Ehhez az impozáns helyezéshez azonban hozzátartozik, hogy a pontvadászathoz csak a rájátszásban csatlakozik majd a Bajnokok Ligájában és SEHA-ligában érdekelt Vardar Szkopje és a Metalurg.A válogatottól visszatérők első turnusa szerencsésre sikeredett. Egészségesen tértek vissza a szlovén játékosok a Franciaország elleni két felkészülési találkozóról, mindössze Nik Henigmannak volt kisebb sérülése, de a cseh Stanislav Kaspárek is egyből felvette a tréningek ritmusát.A szegediek 19 éves junior válogatott kapusa, Nagy Martin viszont megsérült. Egy mérkőzés előtti bemelegítés során szenvedett nyílt ujjficamot.– Egyelőre nem mozoghatok. Három hétig lesz az ujjamban egy lemez, utána kezdhetem el az edzéseket. A juniorválogatottal Csurgón játszottunk volna edzőmeccset, amikor megsérültem. Egyből kaptam fájdalomcsillapítót, majd Szegedre utaztunk, ahol dr. Bánki László megműtött. Szerencsére minden ideálisan alakul, bízom benne, hogy a beavatkozás után hét héttel már újból védhetek – nyilatkozta a klubhonlapon Nagy, aki mellett a világbajnokságon bokasérülést szenvedett Balogh Zsolt van még ott a maródiak listáján.Nagy Martin mellett Marin Sego sem áll Juan Carlos Pastor vezetőedző rendelkezésére a kapuban, mivel a horvát hálóőr a világbajnokságon véd. Mirko Alilovic társa a Bitola ellen akár a kapusedző, Nenad Damjanovics is lehetne, mivel a szerb tréner 45 évesen, a 2011–12-es idényben még védett a KEK-ben a Vojvodinával, illetve a foghíjas időszakban rendszerint beáll a szegediek közé most is. Ma azonban nem ő, hanem a 17 éves Marczika Barnabás lehet majd Alilovic váltótársa.