Vojkovics Gyula nem tervezte elhagyni Szegedet, de az NB I-es lehetőséget meg kell ragadnia

Zajlik az élet. Áprilisban apa, most pedig élvonalbeli csapat edzője lett Vojkovics Gyula. FOTÓ: FACEBOOK/PC-TRADE SZEGED KKSE

Amikor a PC-Trade Szeged KKSE kinevezte új vezetőedzőjét, az alábbiakat írtuk.„Sok szurkolónak eszébe juthatott egy másik sportág sztorija, hiszen Szalai Ádám labdarúgócsapata, a Hoffenheim is 28 éves tehetségnek adott bizalmat. Julian Nagelsmann gyorsan élt a lehetőséggel, fantasztikus eredményeket ért el, és a szintén e korban vezetőedzői szerepet kapó Vojkovics Gyula is gyors sikerre készül."Ez villámgyorsan összejött: a Szegednél vezetőedzőként eddig eltöltött másfél szezonja után rögtön NB I-es csábította el a fiatal szakembert.Az SZKKSE csoportjában aranyérmes és feljutó Szent István SE együttesét irányítja majd Vojkovics, aki rövid időn belül kétszer kerül ugyanolyan helyzetbe.– Amikor az SZKKSE egy bátor húzással kinevezett a csapat élére, egy rutinos tréner helyét vettem át fiatalként. Új állomásomon ugyanez történt, hiszen Győrfi Jánost követem a kispadon – kezdte a beszélgetést Vojkovics Gyula. – Ez a váltás egyáltalán nem volt képben, hiszen remekül éreztem magam a szegedi közegben, minden adott volt a szakmai munkához és fejlődéshez, méghozzá egy tehetséges csapattal, ráadásul nemrég apa lettem. Amikor viszont egy élvonalbeli csapat keresi meg az embert, el kell gondolkodni rajta. Sokat beszélgettünk erről Vadkerti Attilával, aki a csapat minden tagjához hasonlóan nagyon korrekten állt a kérdéshez. A klub azzal vezette fel a távozásom hírét, hogy egyik szemük sír, mert elmegyek, a másik nevet, mert büszkék erre a lehetőségre. Én is hasonló érzésekkel döntöttem, hiszen nagyon szerettem a szegedi lányokkal dolgozni, bőven van bennük potenciál, de az új állomásomon sem panaszkodhatok, egy szintén ígéretes társaságból kell kihoznom a legtöbbet. Ezt a lehetőséget meg kellett ragadnom – nyilatkozta a tréner.Utóbbi megjegyzés nagyon fontos, hiszen a tavalyi fiatalítás, az ezután elért eredmény – nyolcadik lett az NB I/B Keleti csoportjában az SZKKSE – és az NB I-es lehetőség mindenképp azt üzeni: Vojkovics többet hozott ki az együttesből, mint ami elvárható volt.– Ezt nehéz megítélnem, és nem is az én dolgom ezt értékelni. Azt viszont bátran mondhatom, hogy a mutatott játékra nagyon büszke vagyok, főleg a fejlődésre, amit tapasztaltam. Ha ősszel is úgy játszottunk volna, mint tavasszal, akkor a dobogóért küzdöttünk volna. Remélem, ezt a folyamatos fejlődést értékelte a Szent István SE, és talán azt is láthatták, hogy értékrendben passzolok a klubhoz – véli az edző, aki új állomása kapcsán hangsúlyozta: a következő idény tanulóév lesz számára is, így irreális elvárásokat nem szabad támasztani, de úgy sem lehet nekimenni a szezonnak, hogy ne a bennmaradás legyen a minimális követelmény. – Ilyenkor szerintem az a lényeg, hogy minden meccsen világos célt fogalmazzunk meg, és azt érjük is el – tette hozzá Vojkovics.