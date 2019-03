A hétvégén elindul a száguldó cirkusz - Részletek a F1 újdonságairól az Ausztrál nagydíj előtt

A szezon első időmérő edzését szombaton - magyar idő szerint - 7 órakor rendezik Melbourne-ben, az 58 körös futam pedig vasárnap 6.10-kor rajtol.



Április közepén a Kínai Nagydíj lesz a Forma-1 történetének 1000. futama, Magyarországra augusztus első hétvégéjén látogat a mezőny.



A 21 futamos idény december 1-jén, Abu-Dzabiban zárul.



Az M4 Sport a versenyhétvégék legfontosabb történéseit élőben közvetíti.

Menetrend, helyszínek, győztesek



Ausztrál Nagydíj:

március 17., Melbourne

pálya hossza: 5,303 km

versenytáv: 58 kör (307,574 km)

leggyorsabb kör: 1:24.125 perc, Michael Schumacher (német, Ferrari, 2004)

A 2018-as győztes: Sebastian Vettel (német, Ferrari)



Bahreini Nagydíj:

március 31., Szahír

pálya hossza: 5,412 km

versenytáv: 57 kör (308,238 km)

leggyorsabb kör: 1:31.447 perc, Pedro de la Rosa (spanyol, McLaren, 2005)

A 2018-as győztes: Vettel



Kínai Nagydíj:

április 14., Sanghaj

pálya hossza: 5,451 km

versenytáv: 56 kör (305,066 km)

leggyorsabb kör: 1:32.238 perc, M. Schumacher (2004)

A 2018-as győztes: Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull)



Azerbajdzsáni Nagydíj:

április 28., Baku

pálya hossza: 6,003 km

versenytáv: 51 kör (306,049 km)

leggyorsabb kör: 1:43.441 perc, Vettel (Ferrari, 2017)

A 2018-as győztes: Lewis Hamilton (brit, Mercedes)



Spanyol Nagydíj:

május 12., Barcelona

pálya hossza: 4,655 km

versenytáv: 66 kör (307,104 km)

leggyorsabb kör: 1:18.441 perc, Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull, 2018)

A 2018-as győztes: Hamilton



Monacói Nagydíj:

május 26., Monte-Carlo

pálya hossza: 3,337 km

versenytáv: 78 kör (260,286 km)

leggyorsabb kör: 1:14.260 perc, Max Verstappen (holland, Red Bull, 2018)

A 2018-as győztes: Ricciardo



Kanadai Nagydíj:

június 9., Montreal

pálya hossza: 4,361 km

versenytáv: 70 kör (305,270 km)

leggyorsabb kör: 1:13.622 perc, Rubens Barrichello (brazil, Ferrari, 2004)

A 2018-as győztes: Vettel



Francia Nagydíj:

június 23., Le Castellet

pálya hossza: 5,842 km

versenytáv: 53 kör (309,690 km)

leggyorsabb kör: 1:34.225, Valtteri Bottas (finn, Mercedes, 2018)

A 2018-as győztes: Hamilton



Osztrák Nagydíj:

június 30., Spielberg

pálya hossza: 4,318 km

versenytáv: 71 kör (306,452 km)

leggyorsabb kör: 1:06.957 perc, Kimi Räikkönen (finn, Ferrari, 2018)

A 2018-as győztes: Max Verstappen (holland, Red Bull)



Brit Nagydíj:

július 14., Silverstone

pálya hossza: 5,891 km

versenytáv: 52 kör (306,198 km)

leggyorsabb kör: 1:30.621 perc, Hamilton (2017)

A 2018-as győztes: Vettel



Német Nagydíj:

július 28., Hockenheim

pálya hossza: 4,574 km

versenytáv: 67 kör (306,458 km)

leggyorsabb kör: 1:13.780 perc, Räikkönen (McLaren, 2004)

A 2018-as győztes: Hamilton



Magyar Nagydíj:

augusztus 4., Hungaroring

pálya hossza: 4,381 km

versenytáv: 70 kör (306,630 km)

leggyorsabb kör: 1:19.071 perc, M. Schumacher (2004)

A 2018-as győztes: Hamilton



Belga Nagydíj:

szeptember 1., Spa-Francorchamps

pálya hossza: 7,004 km

versenytáv: 44 kör (308,052 km)

leggyorsabb kör: 1:46.286 perc, Bottas (2018)

A 2018-as győztes: Vettel



Olasz Nagydíj:

szeptember 8., Monza

pálya hossza: 5,793 km

versenytáv: 53 kör (306,720 km)

leggyorsabb kör: 1:21.046 perc, Barrichello (2004)

A 2018-as győztes: Hamilton



Szingapúri Nagydíj:

szeptember 22., Marina Bay

pálya hossza: 5,063 km

versenytáv: 61 kör (308,706 km)

leggyorsabb kör: 1:41.905 perc, Kevin Magnussen (dán, Haas, 2018)

A 2018-as győztes: Hamilton



Orosz Nagydíj:

szeptember 29., Szocsi

pálya hossza: 5,848 km

versenytáv: 53 kör (309,745 km)

leggyorsabb kör: 1:35.861 perc, Bottas (2018)

A 2018-as győztes: Hamilton



Japán Nagydíj:

október 13., Szuzuka

pálya hossza: 5,807 km

versenytáv: 53 kör (307,471 km)

leggyorsabb kör: 1:31.540 perc, Räikkönen (McLaren, 2005)

A 2018-as győztes: Hamilton



Mexikói Nagydíj:

október 27., Mexikóváros

pálya hossza: 4,304 km

versenytáv: 71 kör (305,354 km)

leggyorsabb kör: 1:18.741 perc, Bottas (2018)

A 2018-as győztes: Verstappen



Egyesült Államok Nagydíja:

november 3., Austin

pálya hossza: 5,513 km

versenytáv: 56 kör (308,405 km)

leggyorsabb kör: 1:37.392 perc, Hamilton (2018)

A 2018-as győztes: Kimi Räikkönen (finn, Ferrari)



Brazil Nagydíj:

november 17., Sao Paulo

pálya hossza: 4,309 km

versenytáv: 71 kör (305,909 km)

leggyorsabb kör: 1:10.540 perc, Bottas (2018)

A 2018-as győztes: Hamilton



Abu-Dzabi Nagydíj:

december 1., Abu-Dzabi

pálya hossza: 5,554 km

versenytáv: 55 kör (305,355 km)

leggyorsabb kör: 1:40.279 perc, Vettel (Red Bull, 2009)

A 2018-as győztes: Hamilton

A 34 éves Hamilton és ötszörös konstruktőri vb-győztes csapata, a Mercedes is arról beszélt a február végi téli tesztek után, hogy legnagyobb riválisuk, a Ferrari egy nagyon ütőképes "csomagot" hozott össze 2019-re, ezért arra számítanak, hogy az idén minden eddiginél nagyobb kihívás lesz számukra megvédeni a vb-címet.A Barcelonában rendezett hivatalos tesztek időeredményeiből persze az eddig megszokottakhoz hasonlóan nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, de a szakértők egy része szintén azon a véleményen volt, hogy Vettelnek és a Ferrarinak most a korábbinál nagyobb esélye van arra, hogy megtörje a Mercedes 2014 óta tartó egyeduralmát. A szakértők másik fele viszont a német istálló sikerét vetítette előre, mondván, a tesztelés során a stuttgarti gyár csapata "nem terítette ki a lapjait", és a versenyautóban bőven van még tartalék., de ennél is fontosabb, hogy a német sztár szerint "minden rendben van" az olasz istállónál.- jelentette ki Vettel, aki 2015 óta versenyez a Ferrarinál, de vb-címet még nem tudott nyerni a mezőny legnagyobb költségvetéséből gazdálkodó istállóval. A Ferrari legutóbb 2007-ben, a finn Kimi Räikkönen révén nyert egyéni világbajnoki címet, konstruktőrként pedig utoljára 2008-ban diadalmaskodott. A sikertelenség a vezetőségben is áldozatot követelt, a téli szünetben Maurizio Arrivabene csapatfőnököt menesztették, helyére pedig az addig technikai igazgatóként dolgozó Mattia Binottót nevezték ki., az elmúlt években a német versenyző mögött csendben meghúzódó Räikkönen helyére ugyanis Charles Leclerc érkezett. A 21 éves monacói a Ferrari saját nevelésű pilótája, ambícióit és tehetségét többször megmutatta már, 2017-ben megnyerte a Forma-2-es sorozatot, tavaly pedig a futamok csaknem felén pontszerző pozícióban végzett a Sauberrel, amely a szezon előtt a mezőny egyik leggyengébb autójának tűnt. Leclercnek ugyanakkor bőven van még ideje a legjobbak közé kerülni, de, és ezúttal harcba fog szállni a világbajnoki címért. A 29 esztendős versenyző minden bizonnyal komolyan is gondolja, amit mondott,Valószínűtlennek tűnik ugyanis, hogy ha Hamilton harcban lesz hatodik vb-trófeájáért, akkor az istálló irányítói engedik majd a nyílt versengést a két pilótának.A brit versenyző a pole pozíciókat tekintve 83 rajtelsőségével már egyeduralkodó a Forma-1 történetében, 73 GP-diadalához pedig még 18-at kell hozzátennie, hogy befogja Schumachert, aki 91 sikerével éllovas.A Forma-1 irányítói kisebb szabálymódosításokkal igyekeztek elérni, hogy az idei szezonban jóval több előzést láthassanak a nézők, mint például tavaly.Az első szárnyakat, az első kerekek mögötti légterelőket, valamint a hátsó szárnyakat jóval egyszerűbbre kellett építeniük a csapatoknak - ettől azt várják a szabályalkotók, hogy könnyebben és gyakrabban tudják majd előzni egymást a pilóták. Változás még, hogy a Pirelli gumigyár az eddigi nehezen követhető elnevezések helyett C1-től C5-ig kategorizálta a gumikeverékeket, amelyek között a C1 a legkeményebb, a C5 pedig a leglágyabb abroncsot jelöli. A versenyautók minimális súlya 743 kilogramm lesz, de ebből az idei évben már legalább 80 kilogrammot a versenyző testsúlyának kell kitennie. Aki nem éri el ezt a tömeget, annak plusz súllyal kell kipótolnia a különbséget a pilótafülke területén.A mezőnyben történt változások közül kiemelkedik, hogy a Ferraritól távozó, rangidős, 39 éves Räikkönen a Sauberről Alfa Romeo Racingre keresztelt istállóban folytatja pályafutását, míg az ausztrál Daniel Ricciardo a Red Bulltól a gyári Renault-hoz szerződött, helyére pedig a holland Max Verstappen csapattársaként a francia Pierre Gasly érkezett az osztrákokhoz. Az idénynek három újonc, a brit Lando Norris (McLaren), a thaiföldi Alexander Albon (Toro Rosso), és a szintén brit George Russell (Williams) vág neki. Utóbbi márkatársa a 2011 februárjában elszenvedett súlyos ralibalesete után visszatérő lengyel Robert Kubica lesz.Egy friss közvélemény-kutatás adatai szerint a megkérdezettek mindössze 27 százaléka gondolja úgy, hogy a négyszeres vb-győztes versenyző ötödik ferraris évében legyőzi Lewis Hamiltont, a címvédőt. Ezzel szemben 37 százalék úgy véli, hogy a 31 éves Vettel biztosan alulmarad a Mercedest erősítő, 34 esztendős, ötszörös világbajnok brit riválisával szemben. A felmérésben részt vettek 36 százaléka nem nyilvánított véleményt.Érdekes párhuzam, hogy a legendás hétszeres világbajnok Michael Schumacher, az olaszok legutóbbi német pilótája szintén az ötödik ferraris évében aratta első vb-diadalát a maranellói istálló színeiben, s azt a sikert egymás után további négy vb-trófea követte.A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) bejelentette, hogy a vasárnap rajtoló Forma-1-es szezonban plusz egy világbajnoki pontot kap az adott verseny leggyorsabb köridejét elérő pilóta.Az FIA honlapja kiemeli: a pluszpont csak akkor jár, ha a leggyorsabb pilóta a futamon elért eredményével is pontot szerez, tehát az első tíz között zár. A pluszpontot a versenyző csapata is megkapja, tehát a konstruktőri világbajnoki pontversenybe is beleszámít.Az új rendelkezés bevezetésére a szabályváltoztatásokért felelős motorsporttanács múlt csütörtökön adott engedélyt, amit hétfőn a sportág képviselői egyhangú döntéssel elfogadtak.(német, motor: Mercedes)(brit), született: 1985. január 7.világbajnok: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018futamok száma: 229, futamgyőzelmek: 73, dobogós helyezés: 134első rajtkocka: 83, vb-pontok: 3018rajtszám: 44(finn) született: 1989. augusztus 28.legjobb helyezés: vb-3. (2017)futamok száma: 118, futamgyőzelmek: 3, dobogós helyezés: 30első rajtkocka: 6, vb-pontok: 963rajtszám: 77(olasz, Ferrari)(német) született: 1987. július 3.világbajnok: 2010, 2011, 2012, 2013futamok száma: 219, futamgyőzelmek: 52, dobogós helyezés: 111első rajtkocka: 55, vb-pontok: 2745rajtszám: 5(monacói) született: 1997. október 16.legjobb helyezés: vb-13., futamok száma: 21, vb-pontok: 39rajtszám: 16(osztrák, Honda)(holland) született: 1997. szeptember 30.legjobb helyezés: vb-4. (2018)futamok száma: 81, futamgyőzelmek: 5, dobogós helyezés: 22vb-pontok: 670rajtszám: 33(francia) született: 1996. február 7.legjobb helyezés: vb-15. (2018), futamok száma: 26, vb-pontok: 29rajtszám: 10(francia, Renault)(ausztrál) született: 1989. július 1.legjobb helyezés: vb-3. (2014, 2016)futamok száma: 150, futamgyőzelmek: 7, dobogós helyezés: 29első rajtkocka: 3, vb-pontok: 986rajtszám: 3(német) született: 1987. augusztus 19.legjobb helyezés: vb-7. (2018)futamok száma: 156, első rajtkocka: 1, vb-pontok: 474rajtszám: 27(amerikai, Ferrari)(francia) született: 1986. április 17.legjobb helyezés: vb-7. (2013)futamok száma: 143, dobogós helyezés: 10, vb-pontok: 381rajtszám: 8(dán) született: 1992. október 5.legjobb helyezés: vb-9. (2018)futamok száma: 81, dobogós helyezés: 1, vb-pontok: 137rajtszám: 20(brit, Renault)Carlos Sainz Jr. (spanyol) született: 1994. szeptember 1.legjobb helyezés: vb-9. (2017)futamok száma: 81, vb-pontok: 171rajtszám: 55(brit) - újonc született: 1999. november 13.rajtszám: 4(brit, Mercedes)(mexikói) született: 1990. január 26.legjobb helyezés: vb-7. (2016, 2017)futamok száma: 155, dobogós helyezés: 8, vb-pontok: 529rajtszám: 11(kanadai) született: 1998. október 29.legjobb helyezés: vb-12. (2017)futamok száma: 41,dobogós helyezés: 1,vb-pontok: 46rajtszám: 18(svájci, Ferrari)(finn) született: 1979. október 17.világbajnok: 2007futamok száma: 291, futamgyőzelmek: 21, dobogós helyezés: 103első rajtkocka: 18, vb-pont: 1816rajtszám: 7(olasz) született: 1993. december 14.futamok száma: 2, vb-pont: 0rajtszám: 99(olasz, Honda)(orosz) született: 1994. április 26.legjobb helyezés: vb-7. (2015)futamok száma: 72, dobogós helyezés: 2, vb-pont: 133rajtszám: 26(thaiföldi) - újonc, született: 1996. március 23.rajtszám: 23(brit, Mercedes)(lengyel) született: 1984. december 7.futamok száma: 76, futamgyőzelem: 1, dobogós helyezés: 12első rajtkocka: 1, vb-pontok: 273rajtszám: 88(brit) - újonc, született: 1998. február 15.rajtszám: 631958 - Vanwall1959 - Cooper-Climax1960 - Cooper-Climax1961 - Ferrari1962 - BRM1963 - Lotus-Climax1964 - Ferrari1965 - Lotus-Climax1966 - Brabham-Repco1967 - Brabham-Repco1968 - Lotus-Ford1969 - Matra-Ford1970 - Lotus-Ford1971 - Tyrrell-Ford1972 - Lotus-Ford1973 - Lotus-Ford1974 - McLaren-Ford1975 - Ferrari1976 - Ferrari1977 - Ferrari1978 - Lotus-Ford1979 - Ferrari1980 - Williams-Ford1981 - Williams-Ford1982 - Ferrari1983 - Ferrari1984 - McLaren-TAG Porsche1985 - McLaren-TAG Porsche1986 - Williams-Honda1987 - Williams-Honda1988 - McLaren-Honda1989 - McLaren-Honda1990 - McLaren-Honda1991 - McLaren-Honda1992 - Williams-Renault1993 - Williams-Renault1994 - Williams-Renault1995 - Benetton-Renault1996 - Williams-Renault1997 - Williams-Renault1998 - McLaren-Mercedes1999 - Ferrari2000 - Ferrari2001 - Ferrari2002 - Ferrari2003 - Ferrari2004 - Ferrari2005 - Renault2006 - Renault2007 - Ferrari2008 - Ferrari2009 - Brawn GP2010 - Red Bull2011 - Red Bull2012 - Red Bull2013 - Red Bull2014 - Mercedes2015 - Mercedes2016 - Mercedes2017 - Mercedes2018 - Mercedes