300 fagykárt jeleztek a gazdák - mégis lesz bőven a barackból, több, mint tavaly

Gyuris Mihály 60-70 százalékos termésre számít. Fotó: Karnok Csaba

Működik a megyében a jégkárelhárítás



Több fagykáruk idén már remélhetőleg nem lesz a gazdáknak, a jégeső még okozhat gondot, ám a megyében 44 jégkárelhárító berendezés működik. Április 3-án Szatymazról érkezett bejelentés, ahol négy percen keresztül esett búzaszem nagyságú jég. A jégkármérséklő rendszer úgy működik, hogy a generátorok az érkező front előtt legalább két órával ezüst-jodidot párologtatnak a levegőbe, amely a felső légtérbe jutva megakadályozza, hogy nagy méretű jégkristályok alakuljanak ki. A több, de kisebb jégszemcse nem vagy kevésbé okoz kárt.

Április elején még aggódtak a Csongrád megyei őszibarack-termelő gazdák, lefagyott az idei termés. Lapunkban megírtuk, ugyan csak kétszer volt fagy az őszibarack-virágzás idején, de ez épp elég volt ahhoz, hogy egyes ültetvényekben 80–100 százalékos legyen a kár (2019. április 4.: Már a harmadik évben fagyott el a barack).– Az első ijedtségnél, úgy tűnik, kisebb a baj: lesz őszibarack a nyáron – mondta Barna Károly, Szatymaz polgármestere, aki maga is őszibarack-termesztő. Hozzátette, március elején még jó kilátások mutatkoztak, majd két reggel is –9 Celsius-fok alá esett a hőmérséklet, ekkor a falugazdászuk a bejelentések alapján nagyobb kárt jósolt. Az agrárkamarához több mint háromszáz bejelentés érkezett a fagykár miatt, elsősorban Mórahalom, Zsombó, Forráskút, Zákányszék és Bordány térségéből.Mint emlékezetes, tavaly március elején –23 fokot mértek a térségben, így akkor jóval nagyobb terméskiesésük volt a gazdáknak. – Lényegesen több barack lesz, mint tavaly, én 60-70 százalékos termésre számítok. Persze vannak gazdák, akiket jobban sújtott a két fagyos éjszaka, egy-két termelőnél 90 százalékos kár is lehet – vélekedett Gyuris Mihály őstermelő, aki zsombói ültetvényén hétfőn kezdte volna a ritkítást, ám az eső miatt ezt későbbre tolták.– A tavalyi tél nem sújtott minket annyira, most nálunk rosszabb a helyzet. Átlagosan 50 százalékos fagykárunk van, ám van olyan fajta, amit 80 százalékban vitt el a március 21-ei és 28-ai mínusz – tudtuk meg a Székkutas környékén gazdálkodó Szél Istvántól. A Csongrád Megyei Agrárkamara elnöke és családja 8 hektáron termel őszibarackot, kertészetükön fekete földön gazdálkodnak. Magyar őszibarack június elején várható Gyuris Mihályéknál, Barna Károly pedig biztos abban, hogy a július eleji szatymazi őszibarack-fesztiválon bőven lesz majd zamatos gyümölcs.