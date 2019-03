8 országból érkeztek vendégek az algyői óvodába

Süteményt is készítettek a gyerekek a vendégeknek.

A projekt résztvevői több hazai nevelési intézmény közül az algyőit választották ki, hogy betekinthessenek a magyar oktatási és nevelési rendszerbe.Az óvodában működő nyolc csoport mindegyikében más- más tematikával készültek. A 3 és 5 év közöttiekkel a csoportok vezetői a vizek állatait formálták meg gyurmából, és süteményt is készítettek. A középsős gyerekeknél a Montessori-pedagógia eszközeit és azok használatát mutatták be a nevelők, vizes kísérleteket végeztek, zenés-táncos foglalkozást tartottak. A legnagyobbakat a számok világába kalauzolták, így a vendégek azt is megtudhatták, hogy hazánkban miként nevelik már óvodában a számolásra az apróságokat. Emellett akváriumot is fabrikáltak a gyerekek óvó nénijükkel. A külföldi nevelők örömmel csatlakoztak be minden csoport programjába.A 2017 őszén induló projekt része, hogy a tagok évente három alkalommal találkoznak. Mindig másik országban mindig más tematikával ismerkednek meg. Magyarországon ezúttal három napot töltött a tizenhat vendég, az óvoda mellett jártak még Algyőn, a Tájházban és a Levendula Hotelben.