A Dózsa György Általános Iskolában három osztályt búcsúztattak - Ballagnak a nyolcadikosok

Pénteken kitört a vakáció, a megye általános iskoláinak nagy részében tegnap vagy ma búcsúznak a nyolcadikosok iskolájuktól. A szegedi Dózsa György Általános iskolában péntek délután 54 diák öltözött ünneplőbe és virágcsokrokkal a kezében vonult végig az iskolán.



– Ez az utolsó év, hogy három osztálytól köszöntünk el, a többi évfolyamon két-két osztály tanul. Az utolsó tanítási nap már a ballagás jegyében zajlott, a termeket feldíszítették az alsóbb osztályok, nálunk a hetedikesek búcsúztatták a végzősöket, készültünk az ünnepségre – mondta Szuromi István igazgató.



A Mars-téri piacon korán reggel több édesanyával találkoztunk, akik a díszítéshez vásároltak virágot. Bea egy egész vödörnyit cipelt, ebben kisfia segített neki. Azt mondták, ők vállalták, hogy visznek az egész osztálynak. Egy csokor margarétát 250-300 forintért lehetett kapni rezgővel vagy anélkül a piacon. Sok intézményben azonban szombat délelőtt vesznek búcsút a vén diákok tanáraiktól és iskolájuktól, így a tápéiban is. Marietta is pénteken szaladt ki a piacra, mivel hatodik osztályos fiának, Balázsnak szombat reggel 7 órakor kell mennie termet díszítenie.



Csongrád megyében 3315 nyolcadikos van, természetesen közülük a hat és nyolcosztályos gimnáziumokba járók hivatalosan nem ballagnak. Szegeden 1382, Hódmezővásárhelyen 324, Szentesen 245, Makón 223, míg Csongrádon 127 diák lép középiskolába.



Kucsák László, a szakképzési rendszer fejlesztéséért felelős miniszteri biztos tanévzáró sajtótájékoztatóján kiemelte: Magyarországon egyre többen választják a szakképzést, az idén felvételezők 40 százaléka a szakképzési rendszerbe, míg 37 százaléka gimnáziumba jelentkezett. A szegedi Dózsában annyiban eltérőek az országostól az arányok, hogy a végzősöknek csak négy százaléka folytatja szakiskolában tanulmányait. Az igazgatótól megtudtuk a diákok 96 százaléka gimnáziumba vagy szakgimnáziumba nyert felvételt: 21 tanuló gimnáziumban, 31-en szakgimnáziumban míg 2 szakiskolában fog továbbtanulni.



A tanévzárókat a legtöbb iskolában a jövő héten tartják, bizonyítványukat is ekkor kapják meg a diákok, akikre két és fél hónap pihenő vár, a következő tanév szeptember 2-án, hétfőn kezdődik.